La noche de Enrique Iglesias en el estadio de Geba tuvo una previa con Eloy, el cantante de reggaeton puertorriqueño y Paulo Londra, el cordobés que dejó la pista en llamas luego de sus temas de hip hop y trap.

Mientras, por la alfombra roja porteña pasaron Barbie Simmons, Yanina Latorre, Florencia de la V, Matías Alé y Grego Rosello entre los muchos famosos que no se quisieron perder el show.





Luego de una hora de espera, el cantautor español dio comienzo con el energético hit "Freak", seguido de "I like how it feels".

Uno de los momentos más calientes de la noche fue cuando Lali Espósito se presentó en el escenario para interpretar junto con Enrique "Heartbeat". La sensualidad de la cantante pop argentina junto con el calor de Enrique dejaron a todos deslumbrados.

Aunque cantó casi la mitad de las letras de las canciones que eran entonadas completamente por el público, Enrique se desplazó de una punta a la otra del escenario y atravesó toda la pasarela que lo llevó hasta el centro del estadio, para interpretar algunos de sus mejores éxitos desde allí.

Revivió éxitos como "Experiencia religiosa" y "Loco", y por supuesto no pudo faltar "El baño", el último éxito que alcanzó el primer lugar en todas las listas de reproducción nacional e internacional.

Subiendo fans al escenario para cantar con ellas, Enrique demostró el carisma y la humildad de los grandes, interactuando con su público y agradeciendo como siempre, su compañía incondicional. "El perdón", "Bailando" y "I like it" fueron los temas elegidos por el artista para dar por concluido el concierto.