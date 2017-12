El video de Juan Darthés acariciando a una conductora

En medio de las acusaciones de acoso de Calu Rivero contra Juan Darthés, sale ahora desde la cuenta de "Ni una menos" de Córdoba un video de una incómoda situación que vivió la conductora Alicia Poletto junto al actor.

En las imágenes se ve cómo Darthés acaricia la espalda de la animadora, mientras ambos conducen un evento y ella termina por quitarle la mano que el intérprete había posado sobre su cuerpo.

"#NoEsNo @riverocalu, siempre te creímos. En el video, Alicia Poletto le saca la mano a Juan Darthés. Si tocan a una, tocan a todas", escribieron desde el colectivo "Ni una menos".

Recordemos que días atrás, Darthés se defendió de las acusaciones de la modelo y actriz con un contundente comunicado en Twitter, luego de que la morocha revolucionara las redes sociales con el hasthag #NoesNo, fruto de una carta en la que contaba sus sentimientos.

"El cuerpo no resiste la injusticia. Yo también sé lo que es el dolor, no sólo el mío sino el de mi familia, que es el que más me duele", escribió Darthés y recuerda cuando el 12 de julio de 2013 la propia Calu desmintió vía Twitter una posible conducta de acoso sexual del galán hacia ella.





Si tocan a una, tocan a todas pic.twitter.com/UfyC64TZPM — Ni Una Menos Córdoba (@niunamenosCBA) 21 de diciembre de 2017