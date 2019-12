El video de Guido SÃ¼ller, angustiado, tras salir del quirÃ³fano

Guido Súller preocupó a sus seguidores tras compartir un video donde se lo ve en una clínica y con la camisa celeste característica de aquellos que están internados. Angustiado y con la voz entrecortada, dice: "Si mi mamá estuviera, estaría acá cuidándome".

El mediático no explicó qué problema de salud lo hizo ir a la guardia, pero su dolor está a simple vista. "Ya está todo. Estoy bien. Las enfermeras están pendientes. Extraño mucho a mamá", expresó entre lágrimas.

Nélida murió a fines de julio y el actor aseguró que "la envenenaron". "La internamos porque le salió un sarpullido. Después apareció un herpes en la boca, que se fue propagando a la lengua, garganta y esófago. Le hicieron un estudio de defensas y las tenía tan bajas como una persona con inmunodeficiencia. Entonces, empezó a pescar cualquier virus o bacteria en el ambiente ¿Si hay gente que no la quería ver viva? Más adelante vamos a decir eso, porque es muy fuerte lo que pensamos de lo que sucedió", declaró en una nota con el ciclo "Involucrados".

Guido fue consultado por la prensa y solo atinó a decir que se encontraba bien. El que sí habló fue Tomasito, su esposo, que reconoció estar peleado con él. "No tengo idea qué le pasó. Me trató mal el jueves y me volví a Córdoba. No sé nada", sostuvo.