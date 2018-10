Cada vez falta menos para la llegada de Shakira a la Argentina con El Dorado World Tour, la gira que es éxito en todo el mundo. Y no pueden faltar las celebridades que en todo el mundo bailan los hits de este último álbum que le otorgó a la artista colombiana el 11vo Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

En esta oportunidad, Britney Spears se animó a bailar salsa al ritmo de "Chantaje", uno de los mayores hits de El Dorado y que hará vibrar a los fanáticos de Shakira el próximo 25 de octubre en el Estadio Vélez- con entradas prácticamente agotadas- y el 27 de octubre en Rosario Central. El video fue subido a las redes de Britney y en tan sólo horas superó los 2 millones y medio de reproducciones.

Shakira, se encargó de responderle a la princesa del pop desde sus redes: "Yes, you go @britneyspears, Amazing salsa dancer too!"

El hit "Chantaje" logró 16 certificaciones de platino y fue declarada la Canción del Año en los American Music Awards 2017. Su videoclip llegó a más de 2 mil millones de visitas, siendo el quinto video más rápido en superar los mil millones de reproducciones a nivel global y continúa su camino para convertirse en el video más visto de su catálogo: