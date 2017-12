El último grito del rock

El rock barrial y el punk nunca estuvieron tan cerca como lo estarán hoy, cuando Cielo Razzo y Bulldog, las bandas rosarinas con mayor alcance a nivel nacional, se suban al escenario de Vorterix para despedir la temporada 2017. Antes del mega show, que será hoy, a las 21, en Vorterix (Salta 3519), los cantantes Pablo Pino (Cielo Razzo) y Hernán "Mantu" Mantoani (Bulldog) dialogaron con Escenario para hacer un balance del año que pasó y adelantar sus proyectos para el año próximo. Porque los rockeros no se toman vacaciones.

Bulldog lleva 27 años de canciones y más de una decena de discos editados y, Cielo Razzo, 24 años y siete discos. Sus carreras siempre fueron por caminos diversos hasta que, desde hace 6 años decidieron unirse para hacer una gira por el sur. A partir de esa experiencia, ambos grupos se conocieron más y forjaron una amistad más allá del escenario.

¿Guerra tribal? Para Mantu, "antes, las tribus estaban muy diferenciadas, tanto las nuestras, de rock y punk, como la heav y la del metal. Ya hay rivalidades en la vida cotidiana, en el fútbol y en la política, así que ¿para qué en la música?".

"A simple vista, el público es el mismo. En su momento, nosotros éramos más del rock barrial y Bulldog más punky, pero después ese límite fue desapareciendo cuando vieron que las bandas eran amigas y compartían escenario", destacó Pino. "Sí, eso cambió", dijo Mantu."Justamente la música viene a plantear otra idea que es distinta a la del deporte, ya que no tiene nada que ver con la rivalidad. Es más, estuvimos viendo varios clásicos juntos. Los Cielo somos más canallas y los Bulldog, más leprosos", respondió Pablo.

Una anécdota hizo que estos rockeros se conozcan más de cerca. Resulta que cuando volvían de un concierto en la provincia de Córdoba, la camioneta se varó en un pueblo desconocido con altísimas temperaturas.

Y terminaron en el zamba. "Era un parque de diversiones fantasma, no había nadie, fuimos a un barco pirata y al zamba, fue muy divertido", contó Pino.

Ambas bandas tuvieron un año prolífico y exitoso: Cielo Razzo giró por todo el país con su show "Solo Clásicos".

"El último disco se aceptó mucho este año, se terminó de consolidar en el público. Y además, tuvimos muchos shows agotados. Eso significa trabajo y es una palmada en la espalda para darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien", expresó el líder de Cielo.

Por su parte, Bulldog le pondrá fin a un año exitoso y de gran crecimiento. Editaron su nuevo disco "Sangre y Fuego" (grabado en España) donde además siguen echando raíces y muestra de ello fue la gira que realizaron en su estadía por la grabación por varias ciudades españolas.

La segunda parte del año, realizaron presentaciones en Argentina, tocaron junto a Green Day en el estadio de Velez y junto a Cadena Perpetua.

"Tuvimos un último semestre muy bueno. Hicimos una gira por España y aprovechamos ahí mismo para grabar el disco nuevo. Cada año vamos a hacer gira en España y revalidamos los votos con la gente". Y como broche de oro, el grupo de punkrock local tocó como telonero de Green Day el 10 de noviembre en el Estadio de Vélez.

"Fue una experiencia única porque tocamos ante 40 mil personas. Algunos conocen a la banda sólo de nombre, y eso te da la posibilidad de que muchos la escuchen".

El show va a reunir los hits de ambos grupos y van a haber "cruces" durante toda la noche. El 2018 suena prometedor: Cielo Razzo va a canalizar todas sus energías en su nuevo disco, que saldrá a la venta el año próximo. Mientras que Bulldog lanzará un videoclip y seguirá con la gira del nuevo álbum por todos lados, incluyendo México.

Los rockeros no se toman vacaciones. No. "Lo más seguro es que me quede en la ciudad con mis hijos", adelantó Pino. "Es tan lindo lo que hacemos que no necesitamos vacaciones", sentenció Mantu.