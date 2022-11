El Turco García le propuso matrimonio a Mariela Prieto después de confesar sus infidelidades

"Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres" , comentó Mariela, quien luego aclaró que más allá de eso, la pareja está bien. "En los últimos siete meses, yo nunca estuve mejor con Claudio. Nunca lo eché de casa. Él siempre me dice que está dos veces con las mujeres, y después pasan 6 meses".

En tanto, el Turco reconoció todas las infidelidades e incluso fue por más: el ex participante de "Master Chef" y "El Hotel de los Famosos" confesó tener un hijo extramatrimonial, y que para él es un problema serio: "No lo tomen a chiste, soy adicto al sexo. A veces vuelvo a casa y medio que me arrepiento. 'La puta madre mirá lo que hice'. Veo que la estoy cagando y estoy bien con ella. Y no soy hipócrita: nos vamos de vacaciones y lo disfruto, por ahí otros caretean. Uno se arrepiente y no es lindo lo que me pasa a veces. Es feo", admitió García.

Sin embargo, Mariela reconoció que hace 25 años que vive esta situación y está bien con ello. La mujer del Turco admitió que es muy mujeriego pero lo ama y sabe que él la ama. Y el Turco reconoció todos sus errores y decidió hacer una fuerte promesa: Y"o me hago cargo. Y voy a cambiar. Hoy cambio. Vas a ver. No es para la tele ni nada. Que no quede como una boludez. El 11 de febrero es una fecha, que es cuando dejé de consumir hace ya 14 años. Entonces, esa fecha me caso, si vos querés".

"El 11 de febrero dejé de consumir y el 11 de febrero de 2023 te propongo matrimonio", continuó el ex futbolista. "¿Te tengo que creer, Turco?", le preguntó ella. García afirmo y le reiteró: "¿Te querés casar conmigo?". Finalmente, Mariela aceptó y sellaron el momento con un gran beso.