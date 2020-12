El Turco García fue eliminado de "MasterChef", se quebró e hizo llorar a todos

El Turco valoró el gesto y bautizó a su plato en honor a ella, “Sofía”. “Me dejó un penal sin arquero”, graficó el exRacing. Si bien no falló en la cocción de la carne, sí lo hizo en la salsa y la guarnición.

“La carne bien, la salsa para el olvido. No acompaña, nos quedamos con una semi preparación”, resumió Donato De Santis, uno de los jurados.

Embed

“Tengo tanto para decirte que no sé por dónde empezar”, reconoció el conductor Santiago del Moro. “Sos uno de los más queridos de acá. Buen tipo, el más gracioso de todos. Nos encantó conocerte”, dijo.

“Aprendimos a conocerte y a admirar tu historia de superación”, tomó la palabra el Pelado Germán Martitegui. “Lo que hiciste fue titánico, desde donde empezaste hasta donde llegaste. De todo corazón te deseo lo mejor”, agregó el jurado. En el mismo sentido se manifestó su colega, Damián Betular. “Fue muy lindo conocerte, sos el ícono de la diversión. Tenés una picardía que en la cocina se necesita y no todo el mundo la tiene”. En el mismo sentido se manifestó De Santis: “Se me va gran parte de la alegría al verte abandonar el certamen”.

“Sé que cada vez se me hacía más difícil, me voy muy triste”, reconoció el exjugador. “He superado un montón de cosas en la vida”, continuó. “Hace quince años estaba muerto en vida, y ahora que me den la posibilidad y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más”.

Más tranquilo en el detrás de escena, García expresó: “Masterchef me dejó aprender a querer a la cocina. ¿Y sabés qué? Aprendí a vivir, y eso es lo más importante”.