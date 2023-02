"El triángulo de la tristeza": una comedia negra sobre la era de las apariencias y el capitalismo salvaje

“Encontré la idea sobre la que gira la película pensando en la belleza y el sexo como una forma de divisa”, dijo Ruben Östlund en charla con la revista Variety. “Desde que conocí a mi esposa, Sina Görcz, que es fotógrafa de moda, quise escuchar todo lo que me pudiera decir sobre ese mundo. Me interesó especialmente cuando me empezó a contar sobre los modelos masculinos y el hecho de que solo cobraran un cuarto o un tercio de lo que conseguían las mujeres en la industria. Me explicó la historia de uno de sus amigos, un hombre que trabajaba como mecánico y al que encontraron unos agentes de modelos en plena calle. Dos años después, se había convertido en uno de los modelos mejor pagados del mundo. Consiguió prosperar por el mero hecho de ser lindo, por su belleza. Ahí encontré el punto de partida para la película”, explicó.