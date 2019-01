El cantante tropical El Polaco dijo que "el trap hoy la rompe, pero la cumbia se la banca" y que haber participado durante dos años en "Showmatch" le da otra exposición, ya que "trabajar con Tinelli te abre el abanico de la gente".

Ezequiel Iván López Cwirkaluk, tal el nombre de El Polaco, fue contratado por Sony Music y es parte del equipo de 3Musica, integrado por Peter Akselrad, Nano Novello y Luis Burgio, los productores de Lali Espósito y Benjamín Amadeo, para meterlo en el mercado de los ritmos urbanos sin perder el vínculo con la movida de la cumbia, donde el cantante es muy popular.

Nacido en la zona sur del Gran Buenos Aires, el intérprete busca modernizar su sonido con la mixtura de ritmos, y lo ratifica con el lanzamiento reciente de su canción "Ruku Mueva" donde incursiona en los ritmos urbanos latinos y los cruza con la cumbia. .

—¿Qué va a cambiar musicalmente en tu carrera?

—Estoy en un momento de transición, de estar en otra compañía discográfica a ahora estar en Sony. Vengo preparando mis temas nuevos desde febrero pero no cambia nada, la esencia es la misma. Solamente aggiornarnos a los sonidos nuevos, los productores son agentes de 3 Música y pudimos complementarnos, yo con lo que vengo haciendo todos estos años y ellos con nuevos sonidos, nuevas bases.

—¿El trap es nueva música de los barrios, porque algunos me decían que en los barrios se sigue escuchando cumbia?

—En los barrios se escucha de todo hoy en día. Se puede escuchar salsa, cumbia o rock & roll, que es bien de barrio. Todo son modas y momentos, y la gente va cambiando. El trap hoy en día la rompe totalmente, es uno de los géneros musicales que están arrasando, pero la cumbia se la banca. Es muy diverso hoy en día lo que la gente escucha, según mi punto de vista.

—¿El reggaetón y el trap le están permitiendo a la cumbia entrar en mercados que a veces no entraba?

—Si te ponés a escuchar un tema de Maluma tiene ese güiro de cumbia y "Mayores" de Becky G es prácticamente una cumbia. Ellos están abriendo la puerta para que nosotros podamos meter nuevos sonidos y empezar a hacer diferentes cosas. Si bien siempre tiene que ser la misma esencia y nunca voy a dejar de hacer cumbia, no te voy a mentir que quiero meterle nuevas bases y sonidos. Es lo que estoy haciendo. De hecho, tengo 9 temas grabados y no hay ni un tema igual. No es como antes que por ahí grababas todo un disco con la misma base, que era todo lo mismo. Hoy en día en mi disco nuevo vas a escuchar un lento, un reggaetón con cumbia y este tema nuevo que es "Ruku Mueva" que es más bolichero, tiene sonido más de joda. Siempre estuve acostumbrado a hacer temas más románticos y testimoniales, y ahora salí con este tema que lo quería hacer por gusto, un tema más de verano para pasarla bien.

—¿Al equipo de productores de 3 Música los conociste por cómo venían trabajando con Lali Espósito?

—Claro, Lali me presentó a los chicos de 3 M y a los de Sony. Uno no sabe quién produce las canciones del artista, los productores son los que más hacen y los que más escondidos están. Son los que hacen que todo lo del artista funcione, pero no los conocía. Los conocí a partir de Lali que me los presentó, pegamos onda al toque y empezamos a trabajar desde febrero o marzo del 2018. La idea es ir lanzando canciones como previa a la presentación de un disco nuevo.

—¿Cuánto mejora tu posición en la escena haber participado dos años seguidos del programa de Marcelo Tinelli?

—Yo soy una persona que está acostumbrada a trabajar. Me gusta. Siempre trabajé muy bien, no me puedo quejar. Obvio que Tinelli te da otra exposición, la gente te quiere ver, pero siempre mantuve lo mismo. Lo que está bueno es abrir el abanico y que sea todo multitarget para todos los status sociales. Lo bueno que te da Tinelli, cuando tuve la oportunidad de estar en el programa, es que te conoce desde una nena de 4 años a una señora de 90. Hay que estar en todos lados, creo. Me gusta trabajar, soy una persona trabajadora, desde chico vengo rompiéndome el alma para llegar adonde llegué. Me aburro haciendo un baile por noche, me gusta trabajar, hago lo que tengo que hacer. Pero no lo hago por lo económico, aunque obvio a uno le gusta vivir bien, sino que lo hago porque es parte de mi vida. Estoy acostumbrado a romperme el alma y estar en movimiento.

