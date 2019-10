El tierno video de Eva De Dominici por la llegada de su hijo Cairo

El 6 de octubre, la vida de Eva de Dominici y Eduardo Cruz cambió para siempre. Ese día llegó al mundo Cairo, su primer hijo, en Estados Unidos país en el que actualmente vive con su pareja, el hermano de Penélope Cruz.

"Edu vive acá hace mucho tiempo y yo estaba yendo y viniendo. Ahora estoy instalada acá, pero no pensamos a Los Ángeles como algo definitivo. Soy de dejarme llevar. Pero sí, lo más cómodo era tenerlo acá, porque vivimos acá. No sabemos cómo va a ser el futuro. ¿Si me imagino en España? No lo sé, tal vez. Yo en Argentina trabajo, no me fui", había declarado la actriz en una entrevista que le dio a Intrusos, explicando porqué su niño nacería en el exterior.

Hoy, a través de su cuenta de Instagram, Eva publicó las primeras imágenes del bebé en Instagram, en un tierno video que se viralizó rápidamente.

"Tengo un ángel que no usa alas y tiene un corazón que podría llegar a derretir el mío. Gracias siempre, desde el corazón, por los deseos llenos de amor y respeto", posteó la actriz con su hijo en brazos.