El Teto Medina admitió sus adicciones y seguirá en tratamiento

Teto Medina está internado desde el sábado pasado con un cuadro de "depresión aguda". El periodista admitió a su familia sus problemas de adicción y les contó que quería recuperarse, explicó Gustavo D'Elia su abogado en "Involucrados", América.

En un audio, el Teto negaba la denuncia que le hizo su ex, en la que aseguró que el periodista la apuntó con armas, la amenazó y la hizo acompañarlo a comprar drogas.

"Es todo zaraza, nunca la amenace. Nunca la amenace con armas de fuego lo juro por dos mis hijos. No tengo armas de fuego, no tengo. Es todo una ridiculez, una perimetral y no la veo nunca más. Pero lo que yo quiero esta vez, como ya me banqué una galletita como esta, quiero que me pague por injurias y calumnias", dijo Teto.

Medina seguirá con "tratamiento con aislamiento", así no le suministran estupefacientes y de lo mediático que le causó el cuadro de estrés.

Sobre la denuncia, D´Elia contó que Teto negó todo, le dijo que Fernández lo denunció por despecho, porque él finalizó la relación luego de 5 años, y le pidió al abogado de la denunciante acredite todas las pruebas. El curso de la causa continuará en los próximos días, se esperan peritajes psicológicos. Por el momento, Medina tiene una restricción perimetral y no puede acercarse a su ex.