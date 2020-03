El teatro y las redes, unidos para salir adelante en la crisis

El ritual del teatro y la experiencia compartida de su enseñanza se vieron bruscamente interrumpidos a partir de la cuarentena impuesta en Argentina para contener el contagio del coronavirus. La pandemia obligó a cerrar las salas de todo el país, con los perjuicios culturales y económicos que eso generará a largo plazo, tanto en espacios comerciales como independientes. Sin embargo, varios docentes de Rosario se mudaron del salón de clases a internet para de esa forma desafiar con ingenio el momento adverso. Profesores y alumnos no se dan por vencidos y ahora se encuentran en las redes sociales: definitivamente renunciar a lo que más les gusta hacer no está entre sus planes. Puli Rainero, Mariano Olivieri, Ana Cecilia Mastrángelo y César Spinelli, profesores de teatro, comedia musical, danza y canto respectivamente, contaron a Escenario cuáles son los desafíos y las incertidumbres que genera esta situación inédita, y la forma en que, a pesar de todo, tanto ellos como sus estudiantes, continúan apostando a la producción, la formación y a la creación.

TEATRO

Puli Rainero, actriz, docente y directora de La Macbeth Colectivo de Artistas, destacó el esfuerzo que significa para profesores y alumnos fusionar la tecnología con una disciplina en la cual interactuar es un aspecto central. “En principio -dijo Rainero- es absolutamente nuevo y sorpresivo, con lo cual de un día para el otro, como todos, tuvimos que aprender a trabajar con una herramienta nueva, que es trabajar de manera telefónica o desde una videoconferencia, cosa extraña para aquellos que trabajamos con nuestro cuerpo como instrumento central y con un otro. Para los alumnos también es difícil y nueva la situación, y muchos de ellos recién se conocen porque esto nos agarró en el comienzo del ciclo lectivo. En actuación trabajamos con nuestras capacidades expresivas, necesitamos vincularnos, conocernos, aceptarnos, y principalmente jugar. Y hoy el juego es virtual, tarea compleja para quienes luchamos porque el celular quede apagado en clase y podamos desconectarnos para conectarnos con nosotros desde la teatralidad. La Macbeth es un espacio para la formación del actor profesional con lo cual intentamos en estos momentos buscar soportes que ayuden al menos a continuar con esa línea”.

Según la directora, ante la contingencia, prevalece la voluntad compartida de continuar con las clases. Desde las redes de La Macbeth trabajan diferentes días y horarios con los distintos grupos. “También ensayamos todas las mañanas dos horas con el grupo de avanzados que se prepara para realizar funciones de «Romeo y Julieta». Ensayan desde su casa como pueden y los observo desde la compu, pero tratamos de pasarla bien, todos colaboran, corren las sillas de la cocina, mueven muebles y así arrancan a ensayar, desde el patio, la habitación, el balcón, en cualquier rincón de su casa...ya no tienen el salón de clases, ni el teatro, pero tampoco tienen al compañero al lado. Por lo general hay muy buena predisposición, los ayuda a salir un ratito de las noticias, de la situación de aislamiento y nos sentimos todos más cerca. La mayoría expresa la necesidad de tener clases ya”, afirmó.

Rainero, cuya última obra como actriz fue “Victoria”, junto a Oscar Mori y con dirección de Fabián Vena, dijo que “es preocupante lo que pasa en muchos sectores y la cultura también padece fuertemente la crisis general”. En ese sentido añadió: “En estos momentos creo que lo que estamos haciendo es aprender a sostener la inquietud, alumnos, actores, profesores, todos en general, sólo por un tiempo hasta que nos toque volver a salir a la cancha”. Y en esa línea, apostó al optimismo: “Como siempre les digo a mis alumnos, y es la frase con la que se cierran todas las puestas, dedicarse al arte es un pacto con el optimismo, hoy más que nunca”.

COMEDIA MUSICAL

Para Mariano Olivieri, director general de Formarte Escuela de Teatro Musical, el desafío que generó la cuarentena, es intentar compensar con la tecnología la imposibilidad de concretar el carácter presencial de las clases. “Creo que el desafío que enfrentamos todos en nuestras profesiones es continuar y mantener cierta normalidad. Lógicamente la formación artística necesita en muchos casos, sino en la mayoría, de lo presencial. No tanto para enseñar contenidos, sino para hacer correcciones durante la ejecución de un ejercicio, por ejemplo. Ahora bien, esta situación es inédita y nos hemos adecuado para que el proceso de enseñanza de todos los alumnos de Formarte pueda continuar mientras dure el aislamiento. Ayer mismo he estado corrigiendo escenas que veía por video o en tiempo real con una videollamada. Puedo hacer una devolución de lo que veo como docente y el alumno capitalizar esa devolución para poder corregir su trabajo”.

Olivieri explicó que el plan de trabajo de Formarte es en un setenta y cinco por ciento práctica y un veinticinco de teoría, aunque debieron modificar el orden cronológico de contenidos y adelantar las materias teóricas y postergar las prácticas para cuando finalice la cuarentena. A pesar de todo, explicó que la idea es conservar “cierta normalidad”, por lo cual se respetan los horarios de todas las materias en los que cursa habitualmente cada grupo en Formarte. “De hecho -añadió- ya empezamos a trabajar en nuestra obra «Pichincha» que vamos a reponer este año, haciendo clases en vivo, explicando personajes y comentando videos, libros y películas”.

Sobre la respuesta de los alumnos a la nueva situación, explicó: “Es buenísima, están muy activos en las clases virtuales y preguntan todo como si estuviéramos haciéndola presencial. La concurrencia es de un ciento por ciento en todas las clases. Están muy motivados con la posibilidad de seguir estudiando, además extrañan mucho Formarte y nosotros los extrañamos a ellos. Esta es una manera de estar cerca durante este período. Sin embargo, la formación teatral necesita del contacto, de la presencia. La energía que un intérprete, cantando, bailando o actuando, transmite cuando está ejecutando no es visible a través de un video”.

El momento actual, según Olivieri, es de incertidumbre, pero también apuesta al optimismo. “Claramente el vínculo entre el alumno y el docente es más distante, al igual que entre compañeros. El día a día en Formarte se vive con la intensidad de una gran familia, hay mucha calidez entre los alumnos y entre alumnos y docentes. Aquí el afecto está igual porque ya nos conocemos todos y vemos en esta modalidad una manera de seguir estando cerca. Pero como alumno de cursos online, sé que la relación con el docente y con la institución nunca es la misma que de forma presencial. Pero claramente esto de dar clases virtuales es algo que no pensábamos hacer, de hecho este es para Formarte un año muy especial porque cumplimos diez años y empezamos a planificar festejos y hay todo un diseño de año basado en esto. Ahora está postergado y no sabemos por cuánto tiempo, pero confiamos en que todo esto se irá solucionando para regresar con la misma alegría y energía de todos los días”.

DANZA

Ana Cecilia Mastrángelo es docente y coreógrafa de danza jazz desde hace más de diez años y está al frente de su taller “Desde el alma” destinado a adolescentes y adultos. “El desafío mayor -contó Mastrángelo- consiste en que a la hora de crear una secuencia coreográfica o un calentamiento específico para ser mandando vía WhatsApp o para dictarlo online es tener en cuenta el espacio para que todos puedan realizar sin problemas desde su lugar esa coreografía o clase de danza y por eso deber ser simple y efectiva, aunque por supuesto que luego cada alumno la adaptará acorde a las dimensiones en donde habita. Esto es realmente un cambio muy grande para todos ya que si lo comparamos con las clases de danza que habitualmente realizamos en nuestro salón, con el piso de madera, espejos, barras, sinceramente es un desafío tanto para el docente como para el alumno”.

En ese sentido, dijo que el vínculo de docente y alumnos con su disciplina se sostiene a pesar de todo. “La respuesta de mis alumnos es maravillosa, es lo que te empuja, el motor, el querer armarles todos los días algo nuevo, es lo que me llena el corazón porque necesitamos seguir conectados a través de la danza. Nosotros en ella volcamos todo lo que sentimos y lo bailamos. La danza es nuestra conexión, el cable a tierra al menos por ese ratito”

“Más allá de que uno vuelca toda su energía, pasión, dedicación, en la danza, en el arte, necesitás el contacto, la corrección al alumno y estar ahí, en vivo, dándole todas las herramientas necesarias”, explicó Mastrángelo. “Esta modalidad es muy general y poco particular y a nosotros nos mueve estar juntos en un mismo espacio y reír, llorar, pasar por todas las emociones cuando bailamos. Las clases de danza dictadas en el salón reúnen otra cosa, otra energía; es estar con el alumno codo a codo y, como les digo y escribo a mis alumnos, en este tiempo que estamos atravesando, hoy más que nunca la danza nos sostiene y ella es y será nuestra conexión por siempre, por eso bailen donde sea y como sea, pero bailemos siempre”, completó.

CANTO

César Spinelli es profesor y entrenador en el Taller de Canto, Interpretación y Repertorio que dirige desde hace 16 años. Según explicó, la experiencia y la formación son las herramientas para sortear las dificultades que plantea la nueva situación. “Años dedicados al trabajo, entrenamiento y disciplina artística, la dedicación, la investigación, el estudio, la experiencia, y sobre todo la pasión por lo que hacemos, abre puertas y recorre caminos insospechados. Haber pasado por distintas universidades, escuelas, instituciones y tener una visión más allá del presente en esta profesión, no ha sido en vano. Es la base que sostiene mi trabajo como docente y artista, y hace que sienta una sensación de seguridad, tranquilidad y satisfacción delante ede quienes reciben tu aporte, no solo en la enseñanza, sino también en la educación”, señaló.╠

■□En ese sentido, añadió: “El docente que está preparado en todo sentido no tendría ningún problema en afrontar este tipo de desafíos ante esta situación de cuarentena y aislamiento. Y cuando digo en todo sentido, me refiero también al manejo e inclusión de las herramientas actuales de la informática, con las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación. De todas maneras, hay distintos casos en todas las áreas de trabajo, ya sea académico o no, que van a modificar el escenario en el que se de el acto de enseñanza y educación”.╠

■□Las transmisiones online de sus clases se hacen en el mismo horario pactadas originalmente y son personales a través de Skype, con algunas adaptaciones en ciertos ejercicios o a la hora de cantar. “He implementado, además tareas complementarias paralelas a la clase online para que trabajen en sus casas y luego revisarlas por otros medios de comunicación y a eso agregan trabajos de investigación, revisión y análisis, de acuerdo a las exigencias del nivel”, contó el docente.╠

■□La respuesta de los alumnos a la nueva modalidad, según Spinelli, fue favorable. “Los integrantes del taller han recibido con mucho entusiasmo y expectativa estas clases online. Ha tenido un gran éxito y convocatoria a la hora de reemplazarlas por las clases presenciales. Una lluvia de inquietudes se transmiten a través de la red, pasando por alto los obstáculos que puedan aparecer en el momento de transmisión. Ha sido y está siendo interesante la modificación obligatoria de algunos ejercicios, ya que obliga a resolverlos de otra manera, poniendo nuevos desafíos y desarrollando la capacidad de percepción musical. Amenizar la clase, cosa muy común en mí, es importante”, consideró.╠

■□Spinelli apostó a algunas posibilidades que permiten explorar la utilización de la tecnología. “Esta modalidad de clase no deja de ser una herramienta sólo para utilizarla en momentos puntuales, tales como este tipo de aislamiento. Se me ocurre que hay actividades en las que ni remotamente se podría pensar en la transmisión online. Sin embargo, la perspicacia y creatividad unidas a las ganas de aprender, no tienen límite. Sin lugar a dudas, esta modalidad hará salir a la luz muchas cosas a nivel humano y académico. Cosas que se reforzarán, serán adaptadas, cambiadas, otras dejarán de usarse y vendrán cosas nuevas. Todo esto en un marco de incertidumbre y cuidado, en el que nos toca vivir en estos días. Aunque con una mirada positiva y alentadora, sensación que debería transmitir toda persona dedicada a enseñar y educar”.╬

■□Aunque aseguró que las clases online son “un éxito rotundo”, dijo que persiste un obstáculo: “Existe algo intransferible en esta comunicación, que es estar frente a frente, esa energía, ese poder resolutivo psicofísico del ser humano en vivo. A esas cosas, no hay con qué darles”, completó Spinelli.