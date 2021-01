El teatro rosarino sale de las salas y los patios se convierten en escenarios

La iniciativa se empezó a pensar en noviembre, debido al relajamiento de la cuarentena. "Tuvimos algunas reuniones con la intención de volver a movernos, a hacer algo y reecontrarnos con la presencialidad", aseguró Romina Mazzadi Arro, una de las directoras del Espacio Bravo. "Somos los únicos teatros que tenemos patio, entonces nos es más fácil cumplir con los protocolos al aire libre", dijo Laura Copello del Teatro de la Manzana.

teatromanzanalospatios02.jpg El siempre verde patio del Teatro de la Manzana ya tiene experiencia en eso de recibir visitantes. Gentileza: Teatro de la Manzana

Se trata, según la consideración de Mazzadi Arro, de un "teatro de contingencia", es decir, "pensado para la ocasión" y para el ámbito en el que se desarrollará, en este caso, un patio. Y en relación a "Siamo fuori" dijo además: "Creímos necesario hacer una obra de humor, para despejar la cabeza. Ha sido un año muy difícil y ojalá sirva para que nos divirtamos un poco".

Para Copello, "se trata de una invitación a nuestros propios trabajos y a los de gente muy cercana, porque la convocatoria es muy pequeña. Sabemos que es un momento muy difícil. En realidad, vamos a probar con protocolos muy cuidados".

El programa de enero

La rueda empieza a girar con dos estrenos. Los días jueves 15, viernes 16 y domingo 17 debuta “Las plantas”, una obra dirigida por Romina Tamburello con Laura Copello, Juan Nemirovsky y Felipe Haidar en la Manzana, mientras que en el Bravo hace lo mismo “Siamo fuori”, una comedia dirigida por Romina Mazzadi Arro y producida por Hijos de Roche con Paula García Jurado, Francisco Fissolo y Elisabet Cunsolo.

Siamo Fuori

El fin de semana del 23, 24 y 25 en la Manzana va “Fragmentos de la trilogía de Rosario Imagina”. Se trata de una experiencia del grupo dirigido por Rody Bertol que rescata un teatro desprovisto de su escenario formal con una gran variedad de textos y actores y actrices en su rol de interlocutores. Y ya ha sido puesto en funcionamiento, durante la pandemia, por ejemplo en radios en vivo y en podscast. En esta versión actúan Patricia Almada, Mariana Pevi y Natalia Trejo. Por su parte en el Bravo, García Jurado dirige “Están todos aquí” con Ricardo Arias y Copello.

El último fin de semana del 29, 30 y 31 en la Manzana se verá “La chica de la campera blanca” interpretada por Eva Ricard y Agostina Prato con dirección de Felipe Haidar, en tanto en el Bravo irá otra versión de “Fragmentos de la trilogía de Rosario Imagina” esta vez con Viviana Trasierra, Marianela Druetta, Matías Federico y Darío Castaneda.

En febrero los elencos cambiarán de locación y montarán sus obras, en un programa a confirmar, en el otro teatro.

teatromanzanalospatios04b.jpg

Cómo es el protocolo

El protocolo sanitario es el mismo que para las grandes salas de teatro con similares cuidados y parámetros. Las entradas no se venderán en las boleterías. Deberán hacerse reservas a los teléfonos 342 (15) 432-2267 (La Manzana) y 341 (15) 690-0944 (Bravo).

Los espectadores deberán hacer la cola con distanciamiento, habrá sanitización, toma de temperatura y registro de trazabilidad y se respetarán las burbujas, ya que por ejemplo, para levantarse del asiento para ir al baño deberá hacerlo previa autorización de un asistente. No se permitirá el ingreso ni la permanencia de personas en el teatro que no tengan barbijo. Al final de la obra, la salida no será desordenada y sí según las filas o lugares en el patio.

"La gente debe saber que es un protocolo muy seguro y debe sentirse segura porque ya recibimos varias inspecciones y el espacio de utiliza de determinadas maneras que respeta hasta la distancia entre los artistas y el público", afirmó Mazzadi Arro.