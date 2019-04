La Asociación de Teatros Independientes de Rosario (Atir), con la colaboración de Secretaría de Cultura de la Municipalidad, presentan hoy la temporada teatral 2019 con el objetivo de visibilizar la programación de las salas independientes. La convocatoria es hoy, a las 18, en la plaza Sarmiento para luego trasladarse a La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051). Durante la presentación se realizará una intervención a cargo de Joela Spadaro junto a la escuela de percusión y danzas africanas Karandé y se presentará un fragmento de la obra "Humo", dirigida por Mauro Lemaire.

Integran Atir los teatros La Grieta (Centeno 1738), La Morada Teatro (San Martín 771), Cultural De Abajo (Entre Ríos 579), Teatro Del Rayo (Salta 2991), Teatro Odiseo (San Lorenzo 1329), Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518), Teatro de la Manzana (San Juan 1950), Teatro La Escalera (9 De Julio 324), Teatro La Nave (San Lorenzo 1383), Espacio Bravo (Catamarca 3624), La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051), el Centro de Estudios Teatrales (San Juan 842), Amigos del Arte (3 de Febrero 755) y Club Fosse Teatro Concert (Falucho 270 Bis).

Mecha Núñez, del teatro La Morada, aseguró que en esta oportunidad la intención es que las actividades de las salas sean más accesibles al público. "Queremos acercarnos un poco más a la gente por eso la jornada va a comenzar en la plaza para que las personas que pasen por ahí se encuentren con las actividades que nucleamos en los teatros y que después nos acompañen a La Sonrisa de Beckett a compartir fragmentos de un espectáculo, una charla y un brindis", explicó.

"En este momento —añadió Núñez— se trata de 14 salas en las que tenemos propuestas muy variadas y muy diferentes. Hay actividades de todo tipo para público en general y donde van a encontrar espectáculos para todos los gustos con obras cercanas al circo, el clown, el humor, la música o la danza".

Núñez recordó, además, el esfuerzo que supone la continuidad de las actividades en el contexto actual. "Sostener estos espacios en general es muy complejo, no sólo por lo económico, sino particularmente en este momento por el que está atravesando el país donde hay una crisis. Es evidente que lo primero que se recorta es lo que no es de urgencia y necesidad y las salas nos vemos afectadas especialmente porque una entrada al teatro o el pago de un taller quizás es lo primero que una familia decide no seguir haciendo. Para nosotros es importantísimo el apoyo del Estado", puntualizó.

Juan Vidoletti, director de la sala Cultural de Abajo, destacó la diversidad de propuestas teatrales y la necesidad de darlas a conocer. "Hace unos años que venimos haciendo este trabajo en conjunto con la Municipalidad y es muy importante para poder viralizar la actividad de las salas y el teatro en nuestra ciudad que es tan versátil en sus propuestas de géneros, con espectáculos populares de primer nivel. Estamos hablando de más de 200 espectáculos que hay en Rosario y muy poca gente lo sabe".

"Humo". Una propuesta que evoca la movida escénica de los años 80.