"El teatro es lo que sobrevive a cualquier tipo de crisis"

Claudia Schujman y Juan Nemirovsky no son novedad en la escena teatral rosarina. Ambos tienen un camino recorrido tanto en las tablas locales como en producciones de cine y televisión nacional, además de compartir esta pasión con el colectivo de actores que año tras año alimentan un teatro de gran nivel en la ciudad. Sin embargo, este 2019 los tuvo trabajando en numerosos proyectos, para distintos lenguajes artísticos y sin parar.

Juan Nemirovsky participó en la serie “Derecho Viejo”, que se puede ver en la Televisión Pública y está dirigida por Pablo Giorgelli, con Luis Brandoni, Victorio D?Alessandro y Florencia Torrente; en dos películas, “Blindado” un policial con Luciano Cáceres y Luis Ziembrowski, y la comedia romántica “Amor de película”, con los protagónicos de Natalie Pérez y Nicolás Furtado. Y comenzó el año haciendo el ciclo “Un verano fresquito” en el teatro La Comedia, que sorprendió por la continuidad de la sala llena con la obra “De cómo estar juntos”.

Por su parte, Claudia Schujman empezó el 2019 haciendo una versión de “Hamlet” aggiornada, con un elenco contundente y casi tres horas de duración en Espacio Bravo. En octubre protagonizó “El cuento”, película dirigida por el rosarino Claudio Perrín y pareja de Schujman, y diciembre la encuentra estrenando “El desentierro” (ver aparte), del mismo director, que podrá verse de jueves a domingo próximos en cine El Cairo.

“No vi todo, perdón” se excusó Schujman refiriéndose al teatro local, “pero me encantó “Esta máquina no era Dios”, dirigida por Romina Mazzadi Arro, con actuación de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. También me gustó mucho “Fausto”, de Gustavo Guirado. Tampoco pude ver mucho, repito, pero éstas fueron de las mejores producciones que vi”.

En cambio, Nemirovsky dijo que vio mucho teatro y que “este año tuvimos una evolución en el teatro local, porque el teatro rosarino venía falto de producciones que tengan mayor contundencia. Primero sumo a «Hamlet» como una de las obras del año, Claudia no lo va decir pero fue una de las producciones más interesantes que se vieron en Rosario. También hubo obras muy buenas, como toda la producción del grupo Espacio Bravo que tiene buena cartelera y el trabajo de Matías Martínez en Parque de España con la obra llamada «A la vasta criatura apodó Golem».

El actor viene de estrenar dos partes que completan la trilogía de “El arbolito rojo”, del grupo Rosario Imagina liderado por Rody Bertol. “Este es un espacio del que participo hace mucho tiempo, Rody sigue dando muestras de un teatro muy vigente y muy lúcido”, destacó el actor egresado de la carrera de Actor Provincial.

La entrevista, después de la sesión de fotos, devino en un diálogo entre ambos que vale la pena reflejar.

—Schujman: A Claudia Cantero no la fui a ver?

—Nemirovsky: Vino con un unipersonal muy bueno, “Vigilante”, en teatro La Comedia.

—Schujman: Ah, también vi “Terrenal”, de Mauricio Kartun?

—Nemirovsky: Otro gran trabajo es “Looptopía”, aunque ambas ya están hace más tiempo en cartel. “Looptopía” tiene un lenguaje súper potente. De teatro físico hay cada vez más producción, pero tiene todavía dificultades para sostenerse en el tiempo, a diferencia del teatro de texto en el que Claudia y yo estamos enmarcados.

—Schujman: Este año con Juan compartimos el teatro breve del Microteatro en La Raíz. En 2019, como modalidad de producción, fue necesario algo rápido. Evidentemente el público necesita lo inmediato. Ver, irse, volver, entrar en otra micro obra, el Microteatro es como una serie.

—Nemirovsky: Es un desafío generar eficacia con el espectador en tan poco tiempo. Para los actores es una manera de entrenamiento y una oportunidad laboral también. La Raíz tiene llegada a un público que en general no asiste a obras del teatro independiente.

Ambos actores se refieren a la galería de arte y ahora sala de teatro La Raíz (Pueyrredón 77 bis), donde se llevan a cabo obras con una duración máxima de 15 minutos y se realizan simultáneamente en tres pequeñas salas. Acompañado por la actriz y directora Romina Tamburello, Nemirovsky es uno de los directores artísticos del ciclo iniciado este año y que continuará hasta abril del año próximo inclusive.

Lugar para las críticas. La crisis económica repercutió en el ámbito artístico local y nacional y, según Schujman, el Instituto Nacional de Teatro (INT), que es el que puede subsidiar teatro del interior “debe dinero por el ajuste económico de Macri”.

“La situación está difícil, pero hay esperanza de que esto se revierta y poder recibir los subsidios el INT”, explicó la actriz y agregó que “nosotros en vez de independiente lo llamamos teatro autogestivo, porque una vez que recibís dinero del INT, o sea del Estado, dejamos de ser independientes. Autogestivo es mejor, el teatro siempre lo fue. El teatro sobrevive a cualquier tipo de crisis, pero lo que falta en Rosario es difusión y apoyo de los medios”.

Ambos actores concuerdan en que el Estado también debe participar en la difusión de las obras del teatro local, sobre todo en televisión. Para Nemirovsky, que tuvo presencia en la pantalla chica en 2018 con el unitario “El lobista”, junto a Rodrigo de la Serna y producido por El Trece y TNT, “el colectivo de teatreros ha ido aprendiendo mucho a mejorar en nuestra manera de visibilizarnos, pero necesitamos un apoyo más grande. Queremos que todos nos conozcan, hay rosarinos que vienen la primera vez al teatro independiente y se llevan una grata sorpresa”.

Por su parte, la actriz agregó que “el consumo de espectáculos también se educa” y criticó que los medios locales “sean una repetidora de lo que pasa en Buenos Aires”. Ambos actores subrayaron que la televisión local no apuesta a la ficción o a envíos de calidad que podrían producirse en la ciudad. Juan destacó la apuesta que hace la provincia de Santa Fe con el canal 5 RTV, donde participó en el programa “Nautas” como conductor y columnista. “Ojalá la nueva gestión continúe con este proyecto de un canal de televisión provincial y público, donde hay múltiples oportunidades para los actores de la región”, concluyó.

De Monzón al Guasón. Ambos actores concuerdan en que les fue complicado registrar lo que sucedió en 2019 en la televisión, pero no se perdieron los estrenos de cine ni algunas series de Netflix. “En televisión la serie de Monzón me gustó, hay un auge de las historias biográficas, está bueno ver ficcionalizados a los personajes que ya conocemos en la realidad. La de Monzón la recomiendo mucho”, contó Juan.

Por otra parte, el actor vio varias veces “El Guasón” y dijo que fue “un gran trabajo de Joaquin Phoenix”, y también disfrutó “El irlandés”, de Martin Scorsese. “Ahora defiendo mucho «Historia de un matrimonio»”, dijo sobre el filme recientemente estrenado en Netflix, con las actuaciones de Scarlett Johansson y Adam Driver.

Es entonces que vuelve a la conversación la actuación de Joaquin Phoenix en “Guasón”. “Para nosotros desde acá nos es muy ajeno entender los medios de producción que le permitieron a Phoenix hacer un trabajo como hizo. No tengo más que admiración para él y su transformación, no sé ni cómo queda ni cómo se sale de ese proceso de actuación, pero me encantó verlo”, explicó Juan. “En todas sus películas me gustó, lo inspiró para construir el personaje una danza, que es la que luego hace en la escena de la escalera”, concluyó Claudia.

Finalmente, los actores estuvieron de acuerdo en que no importa si “El irlandés” duró tres horas o el Microteatro quince minutos, ya que “las cosas buenas, cuando valen la pena, no importa cuánto duran”.

De La Orilla Infinita a las ficciones de Polka

Juan Nemirovsky, junto con otros cuatro compañeros de Rosario Imagina y otras tres agrupaciones de teatro locales, invirtió en un inmueble que será remodelado como sala en el barrio República de la Sexta, en Colón entre Cerrito y Riobamba. Tendrá su inauguración en 2020 y según detalló el actor “la idea es descentralizar la cultura y seguir trabajando intensamente para abrirlo”. Se llamará La Orilla Infinita. Además, el actor, que en 2017 brilló en el filme “Cauce”, está en pre-producción de “Vera”, una película que filmará en 2020, dirigida por Federico Actis y Romina Tamburello. También está en proyecto un filme de terror con Francisco Pavanetto y espera por un nuevo casting de Polka, la productora de ficciones de televisión de Adrián Suar.