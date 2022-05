El Tano Viamonte: "Este nuevo disco muestra desenfado y esperanza"

“Ups¡¡” es un disco de nueve canciones de un pop-rock cuyo sonido evoca a bandas inglesas de la etapa post punk junto a reminiscencias inexorables del rock argentino, movimiento al que Sebastián “Tano” Viamonte sigue nutriendo prolíficamente. La placa es la 16ª en su haber (15 en estudio y una en vivo “Redondel”, de 2011).

tano2.jpeg

“Dentro de la trilogía cada disco tiene una estética particular que hizo justamente que esas canciones sean editadas por separado. Este álbum además de haber sido grabado con mejor técnica que los anteriores muestra algo de desenfado, algo que no es tan habitual en mis temas”, dijo Viamonte.

“En realidad, detrás de la aparente superficialidad de algunos lapsos musicales se esconde tal vez una pequeña esperanza, algo que en el álbum anterior se hacia difícil de expresar, sobre todo teniendo en cuenta que los tres álbumes fueron grabados en diferentes etapas del confinamiento: principio, medio y final”, detalló el artista.

Una Nota Sola (en vivo) -Tano Viamonte & Luciano Acquaviva

Viamonte dijo que cada vez que le “toca” presentar un disco nuevo ya no tiene esa pasión co la que lo gestó. Sin embargo, con este último trabajo es diferente porque le gustó tanto este material que lo posiciona “en un lugar de privilegio”. “Cada vez que termino un disco, inmediatamente me deja de interesar, incluso estoy evaluando presentar algunos temas nuevos en el show del 28 de mayo. Es que hay un desfasaje entre el tiempo de creatividad y el tiempo de mostrar las creaciones. Aún no puedo, ni quiero acostumbrarme a ese ritmo, usualmente cuando toca mostrar alguna música nueva mi deseo ya va por otro lado pero este no es el caso”, agregó.

Si bien la nueva normalidad hizo que algunas canciones de esta placa fueran presentadas en vivo en noviembre en Rosario y durante la gira que el artista hizo por el sur a fin del año pasado, esta es la primera vez que “Ups¡¡” se presentará íntegramente en vivo. “La vivencia del disco completo, convidar a esa burbuja a la gente para que se sumerja aún no sucedió y en este show va a suceder. Estoy ansioso por ello”, dijo El Tano Viamonte.

Además del cantautor, participaron en la grabación del álbum Fabricio De Vita en batería y percusión, Julián Acuña en armónica y Juan Enrique en bajo y contó con la mezcla y masterización de Ramón Merlo.

La placa fue grabada entre abril y septiembre de 2021 en los estudios Furia Maravilla (Pérez) y El Color de la Mente (Rosario).