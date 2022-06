El superhéroe que mejor baila: Tom Holland cumple hoy 26 años

Una las figuras más solicitadas de Hollywood, el actor británico Tom Holland cumple 26 años . Nacido el primero de junio de 1996 en Londres, Reino Unido, el joven actor saltó a la fama al convertirse en Spider-Man. Y no para de cosechar éxitos desde que se puso en la piel de Peter Parker en la saga de Marvel en 2016. De yapa, está de novio con una de las más talentosas actrices del momento, Zendaya, y protagonizó "uno de los mejores videos de la historia de internet" .

Hoy, cinco años más tarde, Holland es -sin dudas- el super héroe favorito de los fanáticos de Marvel y con 26 años sigue dando que hablar. Hace pocos meses, el joven actor, estrenó 'Uncharted', el nuevo blockbuster que lo tiene como protagonista. Pronto, se esperan nuevos éxitos en la gran pantalla y muchos sueñan con verlo nuevamente junto a Zendaya como protagonistas.

Un joven talentoso

Thomas Stanley Holland nació el primero de junio de 1996, en Londres. En sus 25 años de vida, el actor ha pasado por las más diversas producciones. Su descubrimiento fue gracias a la danza, ya que durante su participación en el Richmond Dance Festival en 2006, el coreógrafo Lynne Paige fue capaz de ver su potencial como actor de teatro.

En las tablas, Holland tuvo una brillante interpretación de "Billy Elliot", el niño bailarín.

Tom Holland Billy Elliot.jpg

Y con ese papel, años más tarde fue elegido para su debut cinematográfico en la película "Lo imposible", junto a Naomi Watts. Tuvo otros papeles que no se destacaron demasiado hasta llegar a ser elegido como quien se pondría en la piel del superhéroe de Marvel.

Tom Holland movie.jpg

Fuera del UCM, Holland tuvo buenas actuaciones en películas como "Onward", "El diablo a todas horas" y "Uncharted". Su más grande reconocimiento, hasta ahora, fue el premio BAFTA que ganó en 2017. Además, Tom ha ganado un Teen Choice Award, un People's Choice Awards y Kid’s Choice Awards.

'El Nuevo Spider-man' y el Mundo de Marvel

Holland hizo su debut como Spider-Man haciendo una aparición en la película Capitán América: Civil War (2016), en la que recibió la aclamación de la crítica y se convirtió en la película más taquillera del 2016.

Ese mismo año, también apareció en las películas The Lost City of Z (2016) y Edge of Winter (2016). Posteriormente, volvió a interpretar a Spider-Man, esta vez como protagonista, en el filme Spider-Man: Homecoming (2017), donde fue igualmente aclamado por la crítica y supuso otro éxito en taquilla al estar entre las seis película más vistas en 2017.

Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios

Esa actuación lo hizo acreedor de un premio en los Saturn Awards y los Teen Choice Awards, además que fue reconocido con el premio a la Estrella Emergente en los BAFTA Awards por su rápido ascenso a la fama y éxito.

Con 20 años y 123 días, ingresó al Libro Guinness de los récords por ser el actor más joven en interpretar a un personaje principal del Universo cinematográfico de Marvel.

Holland y Zendaya

Los actores, que se conocieron en 2016 cuando ambos quedaron seleccionados para 'Spider-Man: Homecoming' (2017), están de novios desde diciembre del año pasado y son una de las parejas del momento. A pesar de que en un principio evitaron las cámaras y hablar de su relación, ahora ya lo hacen sin ningún tapujo.

Cuando aparecieron por primera vez en la primera película en la que Tom Holland le dio vida a Spider-Man, ambos demostraron una química que traspasó la pantalla. Tal es así que, de inmediato, los fanáticos comenzaron a imaginar una relación entre ellos. Sin embargo, lo cierto es que los intérpretes alegaron ser solo amigos al punto de considerarse hermanos.

image - 2022-06-01T095936.641.png

Pero, por lo visto, ahora que con 'Spiderman: No Way Home' habrían terminado su trabajo como compañeros en Marvel decidieron darle una oportunidad al amor. Es por eso que, desde ese momento la relación entre Holland y Zendaya se convirtió en una de las favoritas de Hollywood. Más allá de que los dos confesaron no estar de acuerdo en cómo debieron admitir su noviazgo, siguen siendo los más buscados por los paparazzis y, claro, los fans.

El ballet, su talento oculto

Holland sorprendió a todos demostrando que además de ser un gran actor es un gran bailarín. Lo cierto es que cuando el actor tenía 10 años, su madre, Nicola Frost, descubrió a su hijo bailando en el garage de su casa y decidió mandarlo a clases de ballet.

La historia de Tom con la danza no siempre ha sido fácil. Si bien Tom disfrutaba mucho del baile, esto le ocasionó ser el blanco de burlas de sus compañeros. Para los niños de esa época, el ballet no era una actividad para hombres, mucho menos en un país de tradición deportiva como el rugby y el fútbol. “Fui a una escuela para varones donde jugaba al rugby, así que el ballet no era lo mejor que podía hacer”, confesó el actor en una entrevista.

Pero Tom no se rindió, continuó perfeccionándose en el arte de la danza y eso le ha brindado muchas habilidades que le fueron de mucha ayuda para la interpretación de algunos de sus papeles más importantes. Sin ir más lejos, su rol como Spider-Man no hubiera sido lo mismo si no hubiera explotado sus destrezas adquiridas por medio de la danza.

Cómo Entrena Tom Holland Para Hacer Sus Acrobacias En Spiderman

El video que rompió internet: "Umbrella"

Antes del estreno de 'Spider-Man: Homecoming', y como parte de la gira promocional de la película, Holland y Zendaya fueron invitados al programa Lip Sync Battle, en el que distintas celebridades deben bailar una coreografía en tono de comedia o parodia.

La primera en pasar fue su compañera, quien deslumbró a todos con una imitación al pie de la letra de "24K Magic" de Bruno Mars. Hubo aplausos, buenas críticas, pero hasta ahí nada raro. Lo que sorprendió a todos fue lo que pasaría minutos más tarde.

La magia llegó, sin dudas, cuando le tocó el turno a Tom. Allí, Holland, llevó a cabo una increíble adaptación de la coreografía de Rihanna para la canción "Umbrella". Con mini traje negro ajustado y una sensual coreografía, junto a los demás bailarines, cautivaron a todo el mundo, tanto que periódicamente en redes sociales la recuerdan en todo su esplendor.

Lip Sync Battle - Tom Holland

Pocos saben que casi no interpreta "Umbrella". La exigentes normas sobre el uso de fuego y agua trababan el proyecto que tantos aclaman hoy. “Fue difícil recibir la aprobación. Había muchas cosas que debían considerarse: llevar el agua al escenario, asegurarse de que nadie se electrocute... Son cosas aburridas, pero es muy difícil tener agua así en el escenario", comentó la coreógrafa.

En reemplazo de la canción de Rihanna, el equipo de Holland fue en busca de su plan b: "Oops!... I did it again” de Britney Spears. El problema era que para cualquiera de las dos, la producción debía conseguir los derechos de uso de la canción, y los primeros que consiguieron fueron los de "Umbrella".