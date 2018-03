El sugestivo mensaje de Fede Bal a Laurita Fernández

Luego de confirmarle a Flor de la Ve -a través de un mensaje de whatsapp- en LAM que se había separado de Laurita Fernández, Fede Bal habló con El Diario de Mariana sobre los idas y vueltas con la bailarina.

"Hoy no estamos juntos. Ella tiene muchos proyectos y está muy abocada a eso. Yo terminé mi temporada y ahora vuelvo a Mar del Plata en Semana Santa. En el medio había dos semanas en las que nos íbamos a ir de viaje, pero ella no puede hacerlo por su nueva obra y los ensayos", señaló al referirse al reemplazo que su ex hará de Griselda Siciliani en la obra Sugar.

El actor confirmó que se enteró por televisión de su nuevo rol protagónico reemplazando a Siciliani.

"Me parece excelente, uno de los mejores proyectos de su vida. Es una chica a la que siempre le dije que iba a crecer y que no tenía techo. Y lo está comprobando. No pensé que todo le iba a pasar tan rápido. Es súper admirable y me da mucha alegría. Me enteré por la tele, la llamé y la felicité, no me dolió enterarme de esa manera".

Consultado sobre si en este momento habían tomado más distancia expresó: "No sé, no tengo idea, creo que sí. Estamos bien así. Si ella quiere estar así, está perfecto. La extraño mucho, pero no voy a obligar ni a pedirle nada a nadie. Si las cosas suceden, bien y si no le deseo lo mejor. Ella sabe todo lo que me pasa con ella. Cuando alguien tiene otras prioridades en la vida, hay que entenderlo. Por eso doy un paso al costado y la veo como espectador".