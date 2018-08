El sincericidio hot de Zaira Nara que provocó carcajadas

En Morfi, todos a la mesa, el programa que conducen Zaira Nara y Damián de Santo la pasan muy bien. Y el último programa de la semana no fue la excepción.

Es que un comentario de Zaira luego de una intervenci`´on de Eleonara Wexler provocó las carcajadas de todo y una explicación de lo inexplicable por parte de la conductora.

"Me encantaría estar enamorada... Pero para mí el amor se tiene que dar (naturalmente)", dijo la actriz, quien trascartón le devolviñó la palabra a la conductora: "Por esto que nos contás, se puede ser feliz sin estar en pareja".

Wexler respopndió con mucha naturalidad: "Sí, totalmente. Primero uno tiene que estar bien uno. Cuando uno está bien solo, lo que llega, llega bien", amplió la actriz, sin imaginar que Nara acotaría sin filtro: "¡Autosatisfacerse!".

El espontáneo bocadito de Zaira provocó las carcajadas la Wexler y de su compañero Damián De Santo. La hermana de Wanda se puso colorada e intentó explicar lo inexplicable: "No es lo que ustedes piensan... Bueno, chicos, yo no estuve mucho tiempo sola", acotó y no le quedó otra que sumarse a la risa generalizada.