"El show será un viaje en el tiempo de 3 mil años"

El gaitero español Carlos Núñez, uno de los máximos exponentes de la cultura celta, llega a Rosario en el marco de su gira mundial para presentar un show en el que mostrará la influencia de los ritmos locales en su música, a partir de sus más de 22 años de relación con el público y artistas argentinos.

“Estuve en Rosario hace 7 años, me encantó sentir la energía y la sabiduría de la gente”, recordó Núñez en una entrevista exclusiva con Escenario, antes de la presentación de “La hermandad de los celtas”, que será este viernes, a las 21, en el teatro del Centro Cultural Parque de España. El show propone un viaje en el tiempo por Galicia, Asturias, Irlanda, Escocia y Gales a través de sonidos de gaitas, violines, acordeones, arpas y bodhran. Además, el gaitero presentará piezas desconocidas del gran compositor Ludwig van Beethoven, inspiradas en la música celta.

—¿Cómo comenzó tu pasión por la gaita?

—Empecé a los 8 años en la escuela, como todos los niños en España. Como nací en Galicia, el paso natural era tocar la gaita. Me enamoró su energía y la conexión con la gente que hablaba otras lenguas como los irlandeses y escoceses. En Argentina no hay sólo tango, también es un país que conecta con la música celta. En Galicia, la gaita es el instrumento nacional como en Escocia. Existen dos “Españas”: la del sur y la del norte, que llega hasta Madrid, que es el mundo de la gaita. El instrumento se toca en Galicia, Asturias, en el país Vasco, Cataluña y Mallorca. Los escoceses saben que la gaita llegó a las islas británicas desde España. La gaita que toco es más antigua que la de Escocia. Entre los países celtas, se compartía continuamente información, instrumentos y sonidos. La gaita sonó por todo Latinoamérica pero acabó desapareciendo porque representaba el mundo medieval, por lo que destiló en la guitarra, ya que representaba el Renacimiento. Pero muchos de los ritmos que se tocan con guitarra o acordeón vienen del lenguaje antiguo de la gaita.

—A lo largo de tu carrera, tocaste en el Carnegie Hall de Nueva York en el Royal Albert Hall de Londres y compartiste escenario con artistas del rock como Lou Reed, Bob Dylan o Bon Jovi, ¿cómo fue esa experiencia?

—Cuando era pequeño me presentaron al grupo más importante de Irlanda, The Chieftains. Ellos me apadrinaron desde los 13 años e hicimos varias colaboraciones juntos. Ellos estaban en plena ola de la música celta así que invitaron a los grandes del rock a rendirle tributo a este género y llamaron a los Rolling Stones, Sting, Sinead O Connor. Después, en España, invité a varios músicos de otros géneros para tocar juntos. Esas colaboraciones me han servido para darme cuenta que la música celta es parte de la raíz de la música contemporánea como el rock y el pop.

¿Cómo será el repertorio de tu show en Rosario? ¿Vas a tocar la música que hiciste para la película “Mar adentro”, que ganó el Oscar en 2005?

—Voy a tocar con un grupo de músicos maravillosos que viaja por todo el mundo conmigo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo de más de 3 mil años de música y la gente escuchará cómo es la música celta hoy, como lo que hicimos para la película “Mar adentro”. La gran novedad es que en esta gira vamos a estrenar la música celta que compuso Ludwig van Beethoven que el público no conoce. Llevo 15 años trabajando con eso y vamos a estrenarlo en mis conciertos en Argentina. Es una muestra clara de la unión entre la música clásica y la celta. El resultado es increíble, es moderno, hasta parece bossa nova o blues. Una de las piezas que vamos a tocar es como una jiga irlandesa pero con ritmos de chamamé, eso quiere decir que el proceso de hermanar el chamamé con la música celta está funcionando. Es un género que te permite viajar por el espacio y el tiempo.