El actor argentino Darío Grandinetti se llevó hoy la Concha de Plata como Mejor Actor por su interpretación en “Rojo”, de su compatriota Benjamin Naishtat, que transporta al espectador a la Argentina de mediados de los años 70 para hablar de la cooperación necesaria de la sociedad civil en las dictaduras.

En la cinta, Grandinetti da vida a un tranquilo abogado en un pueblo de provincias que vive en aparente normalidad hasta que un extraño suceso viene a alterar su vida.

En entrevista con dpa días antes de anunciarse el premio, Grandinetti consideró que la cinta “es una buena manera de hablar del caldo de cultivo de situaciones que luego trascienden trágicamente”.

“Me gustó la mirada sobre este acontecimiento histórico, que se cuenta desde los civiles que aparentemente no estaban metidos en nada”, señala el actor argentino nacido en Rosario en 1959, conocido por sus trabajos con Pedro Almodóvar (“Hable con ella”, “Julieta”) con Damián Szifron (“Relatos Salvajes”) o Eliseo Subiela (“El lado oscuro del corazón”).

Grandinetti interpreta un personaje que no deja traslucir emociones, un personaje que calla y oculta continuamente, pero que tiene que transmitir esa oscuridad. “Esos personajes eran así de oscuros en esos tiempos de gran confusión en los que no sabías quién te escuchaba o contaba”, señala Grandinetti, que tenía unos 16 ó 17 años entonces. “Recuerdo bien ese clima de ocultamiento general”.

“Este personaje tenía que tener eso, que no supiéramos para dónde iba a disparar y que lo que le pasara no lo transmitiera porque él también está muy atento a lo que viene y también teme, no tiene claro quién es quién”, señala. “Todo está bajo sospecha y el personaje también”.

grandorojo11.jpg



Una situación que tiene un gran paralelismo con el mundo de hoy, considera. “Aspiro a que la película sirva para que la gente (...) aprenda a sospechar. Porque sin la violencia y terror de los 70, existe un plan político y económico similar en toda la derecha latinoamericana y mundial”, asegura.

Sobre la corrupción que se ve en la película y que sigue existiendo hoy en día, considera que “forma parte de la condición humana (...) Pero se está utilizando para distraer la atención de lo que realmente importa: las políticas que se hacen o que no se hacen”, considera Grandinetti sobre los escándalos que se están destapando del Gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Quieren hacer creer que la corrupción es sinónimo de la política, porque lo que quieren es eliminar la política”. “Pero entonces aparecen los empresarios, que son una pata de la corrupción de la que nunca se habla: la figura del corruptor”, señala Grandinetti, que trabaja en esta película con su hija Laura.

Pese a lo que se dice, el cine argentino no está viviendo un buen momento. “Es un sello respetado y cuando aparece una buena película se crea la confusión de que sigue vivo, pero no, la industria se está muriendo por un problema de producción” debido a la falta de acción directa del Estado y al abandono al libre albedrío del mercado, considera.