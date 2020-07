El rosarino Damián Pier Basile fue el ganador de Bake Off Argentina

Y al final el rosarino Damián Pier Basile se transformó en el gran pastelero amateur del país tras ganar la competencia y recibió un premio de $600.000 que otorgó el polémico programa Bake Off Argentina. El ganador anunció que una parte del dinero para un proyecto culinario que tiene pensado con una amiga.

En una entrevista en el sitio oficial del canal y sobre lo que significó haber formado parte de la competencia, expresó: "Me animo mucho más, confío mucho más en mí y me veo aprendiendo, viajando, probando pastelerías de otros países. Sentí la felicidad de consagrarme como el gran pastelero, pero por el otro tenía a una compañera que era descalificada en ese momento". Y agregó: "No fue un momento de sorpresa, fue totalmente diferente, pero lo valoro muchísimo porque fue un esfuerzo de un montón de gente”.

El momento más esperado, tras mucha tensión por todo lo que había pasado días atrás cuando trascendió que Samanta no era amateur, llegó con la gran final tras 17 programas y donde hubo 14 participantes buscando consagrarse como el gran pastelero amateur: Samanta o Damián.

Al comienzo, Christophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar -los jurados- compartieron un mensaje con los televidentes. “Dos competidores con estilos diferentes, pero con una misma pasión”, empezó diciendo Christophe.

“Hace semanas circulan rumores cuestionando la transparencia del certamen. Esta es una competencia con reglas claras de principio a fin", continuó.

De esta manera, por los hechos de público conocimiento, al comprobarse la experiencia laboral y televisiva de Samanta, “la cual fue negada en el formulario, y con el fin de garantizar la transparencia de Bake Off Argentina", el jurado decidió descalificarla de la competencia.

"Cometí un error, soy humana, pido disculpas, y quiero que quede claro que no soy profesional pastelera, no estudié pastelería ni mucho menos trabajé de eso. Mi acercamiento con la cocina fue limitado y con un emprendimiento pequeño familiar. No es fácil para mí estar acá hoy, pero creo que es importante, me voy con la frente en alto. Quiero agradecerles por la oportunidad", aclaró Samanta tras ser descalificada.