El romance entre Luciana Salazar y Julián Álvarez dejó impactado a Martín Redrado

Trascendió cuál fue la actitud del economista al enterarse del nuevo amor de su ex con el jugador de River y la selección nacional

Luego de que se conociera que Luciana Salazar está saliendo con Julián Álvarez la noticia gira en torno a Martín Redrado, el ex de la modelo y su eterno rival. La nueva relación de Luli no habría caído bien en el economista, que volvió decenas de veces con la rubia y, a la vez, mantienen un conflicto mediático interminable.

De acuerdo a lo que informaron en el programa “Socios del espectáculo”, el economista “está sorprendido y en shock” por la información. “Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas”, contó uno de los conductores del programa.