En los últimos años el rock fue desplazado de los primeros planos por géneros como el reggaeton y el trap. Sin embargo, el rock subsiste como género y todavía tiene un público fiel. "El rock es una música joven, a pesar de que los grandes clásicos ya no son chicos", dijo Mariano Martínez entre risas. "Paul McCartney acaba de cumplir 77 años, y sin embargo su música es joven. Igual no creo en que haya una música que desplace a otra", aclaró. "Siempre hubo un espacio para la música comercial, entre comillas, hecha para funcionar durante un tiempo. En un momento fue la cumbia, después el reggaeton y ahora el trap. Y no tengo nada en contra de eso. Me parece interesante que aparezcan músicas nuevas, no lo veo como una amenaza para otros géneros. Creo sí que hay que mantenerse. Un artista de trap tendrá que reinventarse y generar propuestas novedosas para hacer una carrera duradera", opinó.