"El rock argentino tuvo continuidad en el tiempo y eso le dio identidad"

"A veces me dicen «qué suerte tuviste cuando te llamaron para tocar tipos como Litto Nebbia y Pappo». Y lo que no saben es que en su momento fui yo el que los llamó a ellos para que toquen conmigo", dice Ciro Fogliatta, uno de los tecladistas más emblemáticos del rock argentino.

El músico rosarino, fundador de The Wild Cats, que derivó en Los Gatos Salvajes y más tarde en Los Gatos, tiene una de las fojas de servicios más preciadas del rock de este país. Basta nombrar a Polifemo, Nito Mestre y los desconocidos de siempre, Dulces 16 y hasta la banda de Andrés Calamaro en los 20 años que vivió en España para ubicarlo en tiempo y espacio y ponerlo en el pedestal que le corresponde.

"Eso sí, no me interesa el bronce, yo quiero tocar y trabajar", le dijo a Escenario, café de por medio en un hotel céntrico local, adonde llegó para promocionar "Pido demasiado", su flamante CD, que es el primero de su larga carrera en la multinacional Sony Music. La cita es esta noche, a las 21.30, junto a su banda Las Blusettes en el Gran Salón de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

"Pido demasiado" está integrado por 9 canciones, que van del pop al blues y del rock al reggae, bajo la producción de Alfredo Toth y Pablo Guyot (bajista y guitarrista de GIT), quienes apuntaron a un sonido directo, simple y con el punch rítmico que tanto resultado le dio a aquel mítico trío que completa Willy Iturri.

"Sí, yo había llevado muchas canciones más y ellos dos eligieron estas nueve, porque consideraron que eran las que más cerraban con la idea de este disco. Yo soy un obsesivo de la música y lo único que me interesa es la música, y tuvimos muchos idas y vueltas en la producción, pero estoy muy conforme con lo que quedó editado", destacó el cantante.

El material tiene invitados de lujo, como Juanse ("No lo conocía y me encantó lo que hizo"), que canta en "Pido demasiado" y también se luce con la guitarra en "Blues 76" y "Eres la espuma"; Nito Mestre ("Con Nito somos amigos hace años y fue un gusto contar con él"), que aporta su voz en "Universo de estrellas"; más Juan Cruz de Urquiza ("eso fue un hallazgo de la producción"), que le dio un toque jazzero con su trompeta en la intro de "Y en las sombras". En la lista aportan lo suyo los guitarristas Alambre González y Matías Cipiliano, más Las Blusettes y, claro, Toth, Guyot y Guille Cudmani, productor asociado de este trabajo.

Con un corte de cabello modernoso, pañuelo al cuello y mirada franca, Fogliatta se llena de orgullo cuando habla del rock que vio nacer: "El rock argentino es respetado en todo el mundo, y si bien el rock no es un género sino un movimiento, yo creo que en este país se creó un subgénero. Lo valioso es la continuidad que tuvo en el tiempo y eso le dio identidad".

En una larga charla, contará que con uno de los pocos grandes que no tocó fue con Spinetta y explicará el motivo: "Me llamó en Pescado Rabioso y no pude porque estaba tocando con Sacramento,y mi lugar lo ocupó Carlos Cutaia. También me llamó para tocar en Invisible y tampoco pude en ese momento. Al final Invisible nunca tuvo tecladista y eso me da cierto honor", dijo con algo de timidez.En un disco atravesado por letras de cierto tono romántico, Ciro Fogliatta no duda cuando se lo consulta qué es lo que pide demasiado en esta etapa de su vida. "Amor, pido amor, y trabajo".

ciro y sus teclas. Fogliatta tocará esta noche en Lavardén junto con su banda Las Blusettes,