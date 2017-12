El Rifle Varela contó la verdadera razón por la que dejó TN

El Rifle Varela rompió el silencio. El columnista de deportes, que abandonó la pantalla de El Trece y TN el viernes pasado, reveló los verdaderos motivos que lo llevaron a abandonar las señales del Grupo Clarín.

"Voy a dejar las cosas en claro. De mi decisión, que salió a la luz el viernes, no hay vuelta atrás. Pase lo que pase", indicó Valera, quien aclaró que sigue formando parte de la empresa de cuya pantalla se despidió el pasado viernes.

"No me fui porque tenga otra propuesta, no tengo nada. Me fui porque se cumplió un ciclo, me quería ir bien. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz", confesó el periodista en "El Rifle y la gente", el programa que conduce en Radio Rivadavia.

"En este momento de mi vida no tengo ya la necesidad de mentir o de ocultar o no decir la verdad. No tengo que quedar bien con nadie. Me fui porque tenía ganas de irme. Estoy muy orgulloso de mi persona, que tengo la potestad de poder decir 'No quiero', 'Basta' o 'Hasta acá llegué'", agregó el periodista.

En cuanto a su futuro, Varela afirmó: "No tengo ofrecimiento de otro canal. Obviamente voy a tener que buscar laburo. Dejame un par de días de descanso y busco. Sigo teniendo el mismo número".

"Esta profesión te hace perder cosas que no se recuperan nunca más", afirmó Varela, y agregó: "Igual, la volvería a elegir y no me arrepiento de eso. Es parte de la elección de uno. Aunque no sé si me gustaría estar un año fuera de la televisión. Estoy tranquilo hasta el primero de enero, que abro el grifo".

Asimismo, señaló: "Tal vez puedo volver al Trece con una producción externa y no perteneciendo a la empresa. Hoy tengo la mente tan quemada y tan sulfatados los cables que necesito descomprimir un poquito. Creo que después de un par de meses, voy a volver a la televisión y que este año voy a producir contenidos sin aparecer yo".

Finalmente, contó una anécdota que vivió con un compañero del canal un año atrás. "Me dijo: 'Vos te tenés que ir. Si te seguis quedando acá, te vas a quedar por la Galeno'. El miércoles, cuando terminó su programa, le dije que me iba y le recordé lo que me había dicho y me dijo: 'Pero yo no sabía que te ibas a quedar de verdad'".