"El rey león", el felino que conquistó todas las generaciones

Después de "Dumbo" de Tim Burton y "Aladdin" de Guy Ritchie, Disney estrena la remake de "El rey león", basado en el clásico de animación del mismo nombre de 1994. El encargado de hacerlo realidad ha sido Jon Favreau ("El libro de la selva", "Iron Man"), que ha reconocido que lloró al ver terminada la película que se estrena este jueves en los cines rosarinos.

La película original, estrenada en junio de 1994 durante la cumbre del renacimiento del cine animado de Disney, llegó a convertirse en la película más exitosa del año en la taquilla mundial (en Estados Unidos quedó segunda después de "Forrest Gump"), ganó premios Oscar a la mejor música original (de Hans Zimmer) y a mejor canción ("Can You Feel the Love Tonight" de Elton John) y fue llevada a Broadway en un espectáculo que hoy es el tercero más longevo y uno de los más exitosos de la historia.

Así que era cuestión de tiempo que Walt Disney Co., en su nueva era de remakes con actores reales de su biblioteca animada adaptara su obra más adorada.

Favreau es conocido como actor desde hace más de 20 años, cuando encarnó a un novio de Monica en la sitcom hit de los 90 "Friends". El director no había terminado con su versión de "El libro de la selva" cuando comenzó a preguntar sobre los planes para "El rey león". Había aprendido mucho sobre tecnología de captura de movimiento y tenía un equipo que sabía colaborar con él. Estaba listo para llevarlo al próximo nivel, así que levantó la mano y se ofreció a la tarea.

La adaptación de "El libro de la selva" en una mezcla de animación por computadora y personas de carne y hueso en 2016 había sido la primera y ahora llegó el turno de "El rey león", generada íntegramente de forma digital pero con un aspecto fotorrealista que promete trasladar a los espectadores a la sabana africana.

"Mi mayor trabajo consistió en proteger la obra original y en garantizar que la película capturara ese mismo espíritu", explicó el director.

"El filme original trasciende generaciones y tiene una banda sonora que es maravillosa; cada canción es un "hit". Hans Zimmer compuso una banda de sonido que todo el mundo recuerda y evoca muchas emociones. Eso la hizo una película única, y también una de las más intimidantes para rehacer", destacó Favreau.

"Era un mensaje que funcionaba muy bien en los años 90 y creo que funciona todavía mejor hoy en día: la idea del ciclo de la vida, de dividir responsabilidades y de estar juntos, conectados, en comunidad", dijo el cineasta que también es responsable de la serie de "Star Wars" -"The Mandalorian" para Disney.

La historia se centra en la sabana africana donde un futuro rey ha nacido. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y está entusiasmado con su destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes. La batalla de La Roca Del Rey se ve teñida de traición, tragedia y drama, y acaba forzando a Simba al exilio. Con la ayuda de una curiosa pareja de amigos nuevos, Simba tendrá que arreglárselas para crecer y recuperar lo que legítimamente le corresponde.

"Todos los que trabajamos en la película, crecimos con ella, tuvimos integrantes jóvenes en el equipo con su perspectiva, al igual que no tan jóvenes, como yo, con nuestra perspectiva y todo se vio reflejado en el producto final. Hubo mucho cuidado para mantener la esencia de la historia central", aseguró el director.

Favreau contó que, a diferencia de "El libro de la selva", en la que hay un puñado de escenas que la gente recuerda de la película vieja, todo el mundo recuerda prácticamente toda "El rey león" original. "Mucho de eso es porque los chicos crecieron viéndola en la época del VHS, y entonces pueden haberla visto en cassette o DVD una y otra vez y pueden llegar a conocerse cada escena de memoria. Ese es un desafío diferente, porque cada uno de los miembros de tu público es un experto en la película y tiene una conexión muy emotiva con ella", resaltó.

"Mantenemos el espíritu de cada uno de los personajes. El elenco fue lo primordial que tuve en la mente. Estoy muy orgulloso del resultado. La tecnología ayuda mucho, pero no hay nadie como un actor para darle vida".

Las voces en inglés las realiza un elenco estelar: Donald Glover como Simba, Beyoncé Knowles-Carter en el papel de Nala, James Earl Jones como Mufasa, Chiwetel Ejiofor como Scar, Seth Rogen como Pumba y Billy Eichner en el papel de Timón.

El doblaje en español lo encabeza el reconocido cantautor y actor mexicano, Carlos Rivera, quien le da su voz a Simba, y Agustín "Rada" Aristarán, el multi-talentoso artista argentino quien le da su voz al personaje de Kamari, una de las hienas.

"«El rey león» ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Son tantas las veces que esta historia ha aparecido en mi camino desde que era niño, que pareciera que mi ciclo con Simba se niega a cerrarse, y yo soy el más feliz de que así sea. Esta vez, mi Simba quedará inmortalizado en una nueva película que las generaciones venideras tendrán como referente, y eso supera cualquier sueño que yo hubiera podido desear. El rey león vuelve a sorprender mi vida, convirtiéndose así en mi propio ciclo sin fin", expresó Rivera acerca de su sentimiento de volver a interpretar a Simba, pero esta vez en la pantalla grande.

Al ser consultado sobre qué se siente formar parte de esta nueva versión de El rey león, Rada sostiene: "Siento una gran alegría, gratitud y emoción. La primera vez que vi la versión animada de "El rey león" era muy chico, y el mensaje de la película y la forma en que estaba contada la historia me llegaron al corazón de una forma muy poderosa".

Carlos Rivera ya había interpretado al personaje Simba en la obra musical "El rey león", primero en España en el 2011, y luego en México en 2015, sumando más de mil funciones en ambos países y alcanzando casi 1 millón y medio de espectadores.

Completan el elenco de voces principales, los mexicanos: Fela Domínguez (actriz y cantante) como Nala; Sergio Carranza (actor y cantante), como Pumba; Luis Leonardo Suárez (actor e intérprete), como Timón; Pisano (actor y cantante), como Scar; y Sebastián Llapur (actor argentino, nacionalizado mexicano) como Mufasa.

Favreau, director de varios éxitos infantiles como "El libro de la Selva" (2016), destacó que el proceso de filmación fue muy difícil. "Te quieres asegurar de que no vayas a decepcionar a ninguna de las tantas personas que gustan del filme original. Como un héroe de película, dudas de ti mismo, así que solo queda presionarte para seguir adelante y confiar en las personas con las que trabajas y, juntos, esperar a que puedan lograr algo que valga la pena", destacó.

"El cine siempre da oportunidades para explorar viejas películas con la nueva tecnología disponible. Esto pasó siempre: cuando el cine dejó de ser mudo y llegó el sonido, cuando se pasó del blanco y negro al color. Hay historias que han vuelto a ser contadas, incluso, por sus mismos directores. En todo caso, creo que buscar historias para volverlas a contar es parte de la tradición", analizó el director de esta remake.

sonidos de la selva. Las canciones de la versión animada se mantienen para esta nueva versión. Elton John, Tim Rice y Hans Zimmer, quienes estuvieron a cargo de las letras originales, regresan al remake con el tema "Never Too Late".

La estrella del pop Beyoncé interpreta una nueva canción que se presenta en los créditos finales del filme. También se incorpora el cantante y productor Pharrell Williams, quien se encargó de diversas melodías a lo largo de la película. El director destacó la labor del músico: "Pharrell es un genio, lo conocí porque es amigo y ha trabajado con Hans Zimmer y son una interesante pareja porque vienen de diferentes orígenes, pero comparten una misma mente creativa cuando trabajan juntos y fue maravilloso trabajar con él, porque Zimmer compuso la música para la versión animada y con alguien que la vivió como espectador, que al juntarse a colaborar hicieron algo maravilloso".

"Creo que lo que más me gusta de la historia es el mensaje que se transmite de generación en generación, como cuando una generación más joven busca respuestas en sus ancestros en las estrellas, como lo hace Mufasa con Simba y que el final sea el nacimiento de una nueva generación, es el círculo de la vida. Es una historia con mucha tragedia, pero al final, ojalá, te sentirás motivado", concluyó el responsable de esta esperada remake.