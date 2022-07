El regreso de Thor: el Dios del Trueno suma la fuerza de una superheroína

Waititi sorprendió cuando hizo su debut en el universo de Marvel con “Thor: Ragnarok”, porque logró imponerle un fuerte toque de comedia a esta aventura cósmica, y la diferenció de las andanzas anteriores del Dios del Trueno. “No creo que sea inverosímil esperar un cambio en un personaje como Thor”, dijo Waititi. “El personaje existe desde hace tiempo, así que es hora de que atraviese diferentes fases. Me alivié cuando vi lo bien que iban las proyecciones de «Ragnarok», pero también me enorgulleció ver que habíamos logrado reinventar a este personaje de una manera tal que no sólo hizo que a la película le fuera bien, sino que la gente quisiera ver más del personaje”, explicó.

Por su parte, el productor Brian Chapek agregó: “Lo que diferencia a esta película, en esencia, es una historia de amor. Vimos madurar mucho a Thor con el correr de los años. Después de los sucesos de «Avengers: Endgame» comenzamos a ver grietas en su armadura. Comenzó a sentir cierta responsabilidad en relación a todas las personas que perdió en la vida”.

En efecto, cuando Thor aparece por primera vez en “Endgame”, claramente está atravesando una crisis existencial, luego de haber sufrido una serie de golpes brutales. Perdió familiares y amigos; Asgard, su hogar; Mjolnir y la batalla contra Thanos, así como también su físico digno de un dios. También perdió su deseo de liderar en carácter de rey de Nuevo Asgard, y después de que el chasquido de Iron Man restablece el Universo, Thor le concede el título a Valkiria y se va en la nave de los Guardianes de la Galaxia.

Desgraciadamente, el retiro de Thor no dura mucho, porque un aterrador enemigo nuevo amenaza con desbaratar la galaxia. Gorr, el Carnicero de los Dioses, le declaró la guerra a todas las deidades, matándolas una por una con un arma de un poder inmenso y oscuro. Thor se enfrentó a innumerables enemigos —desde Laufey, el Rey de los Gigantes de Hielo, y su propia hermana Hela, la Diosa de la Muerte, hasta Thanos— , pero los realizadores eligieron subir la apuesta aún más en “Amor y trueno”. “Necesitábamos subir un escalón de lo que era Hela como villana y encontrar uno que fuera todavía más formidable”, comentó Waititi. “Y lo encontramos en Gorr, que es interpretado por el extraordinario Christian Bale”.

Gorr, que solía ser un hombre pacífico y devoto, sufre una pérdida tremenda que lo catapulta a una misión propulsada por una necesidad desesperada de venganza. “Gorr respetaba las reglas del juego, pero cuando se da cuenta de que los dioses lo traicionaron, lo invade una ira que lo vuelve loco, adquiere un antiguo poder maligno y sale a liberar al universo de estas deidades, a quienes los humanos no les importan para nada”, contó Chapek.

thor4.jpg Christian Bale es Gorr, el villano de la película.

En su búsqueda del sentido de la vida, el Dios del Trueno hace un descubrimiento sorprendente: Jane Foster, su ex novia y astrofísica de renombre mundial, ha probado ser digna de blandir su martillo mágico, convirtiéndose en la Poderosa Thor, una transformación que enmascara una batalla muy personal.

Natalie Portman, que interpretó a Jane Foster en “Thor” y “Thor: Un mundo oscuro”, estuvo fascinada de regresar al universo de Marvel. “Taika vino a mi casa a charlar porque hacía un tiempo que yo no estaba en Marvel”, contó la actriz. “Cuando me explicó cómo Jane se convertiría en la Poderosa Thor, me encantó pensar cómo sería esa experiencia. Trabajar en la película fue un desafío emocionante porque hubo mucha improvisación, y Taika sabe muy bien cómo mantenerte en ritmo”, afirmó.

La película también revela más sobre la relación entre Jane y Thor y su separación, permitiendo que tanto Hemsworth como Portman exhiban su talento para la comedia. “Natalie estaba muy entusiasmada y dispuesta a cualquier tipo de colaboración, con un gran sentido del humor”, comentó Hemsworth. “Su personaje toma una dirección muy diferente, así que fue como un renacimiento. Fue divertidísimo”, aseguró.

taika.jpg El actor y director Taika Waititi.

“Jane Foster regresa convertida en Poderosa Thor. Ahora tiene mucho más peso en la historia. Es una superheroína”, acotó por su parte el director. “Pero eso no es lo más importante —aclaró—. Lo más importante es que hemos desarrollado más a fondo su personaje. Eso también es esencial, especialmente para el público joven. Es fundamental contar con referentes como Jane, que todo el público, hombres, mujeres, niños y niñas vean a personajes femeninos en estos roles. Que un chico o una chica puedan sentirse reflejados, que valoren su valentía y su fuerza”, enfatizó.

En ese mismo sentido opinó Tessa Thompson, que regresa para personificar al rey Valquiria. ¿Por qué “Rey de Nuevo Asgard” y no de “reina”? Se sabe que Valquiria es un personaje queer, pero la actriz señaló que el título de “rey” es una referencia a que las mujeres también pueden asumir roles de varones y que este cambio no está relacionado a temas de género o política. “Tenemos que tener más presencia en materia de papeles femeninos”, dijo. “En el rodaje, los dos hijos pequeños de un miembro del reparto me comentaron que Valkiria era su personaje favorito, y eso me pareció genial. Quiero que seamos referentes más allá de nuestro sexo, debemos romper esas barreras”, reclamó Thompson, que defendió el compromiso de Marvel con la diversidad en esta nueva película.