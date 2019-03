El regreso al cine y la serie sobre Maradona

Peter Lanzani está en pleno rodaje de "Maradona, un sueño divino", la serie que produce Amazon en el país sobre la vida de Diego Armando Maradona. El actor interpreta al primer representante del jugador, Jorge Cyterszpiler, y para el papel usa una peluca cargada de rulos. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero Lanzani adelantó a Escenario que en las próximas semanas deberá viajar a Italia, España y México para continuar con la filmación. Eso no es lo único que Peter tiene en agenda. El 4 de abril llegará a los cines su nueva película, "4x4", dirigida por Mariano Cohn ("El ciudadano ilustre"). Allí comparte cartel con Luis Brandoni y Dady Brieva. El filme se centra en la historia de un ladrón que ingresa a una camioneta 4x4 con la intención de robarla, pero el auto tiene un dispositivo especial que corta la electricidad y anula los vidrios espejados, y el ladrón queda encerrado allí como en una jaula. "Es una película muy intensa, que explora un género que no se ha hecho mucho en el país. Creo que va a dar que hablar", anticipó el actor.