El regreso de Abba, la gran bestia pop de los '70

Los integrantes del grupo pop sueco Abba anunciaron ayer que grabaron dos canciones nuevas, 35 años después de su separación y a 37 años de su último disco de estudio. "Decidimos que después de 35 años podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y entrar en el estudio de grabación. Lo hicimos. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y sólo hubiésemos estado fuera durante unas breves vacaciones", explicó Abba en un comunicado.

La grabación de los dos temas fue consecuencia de una futura gira de los avatares del grupo, aseguraron los componentes de la banda, en referencia a sus alter-ego virtuales (animados por computadora) conocidos como "Abbatars". El título de uno de los temas es "I Still Have Faith In You" y lo cantarán los avatares en un especial de televisión producido por NBC y BBC que se emitirá en diciembre.

"Puede que hayamos envejecido, pero la canción es nueva", añadieron en el comunicado, firmado por los cuatro componentes del grupo: Agnetha Fältskog, de 68 años; Benny Andersson, de 71; Björn Ulvaeus, de 73; y Anni-Frid Lyngstad, de 72. Ya sólo el anuncio supuso el éxtasis para sus seguidores y miles lo comentaron en Instagram, a pesar de no haber podido escuchar todavía ninguna de las nuevas canciones.

Abba saltó a la fama en 1974 al ganar el festival de Eurovisión con la canción "Waterloo". Y después cosechó grandes éxitos internacionales como "Dancing Queen", "Mamma Mia", "The Winner Takes It All" o "Chiquitita".

Los integrantes de Abba anunciaron "una pausa" en 1982 y no volvieron a actuar juntos. Los artistas siguieron con sus carreras por separado, aunque Andersson y Ulvaeus volvieron a colaborar, por ejemplo, en musicales como "Chess". Desde entonces se ha especulado en muchas ocasiones con la posibilidad de que el grupo volviera a reunirse, aunque el comunicado de ayer no dice nada sobre su futuro.

Abba es en la actualidad un grupo de culto, y no sólo entre los mayores de 50 años. Incluso quienes no vivieron sus éxitos en los 70 ni los vieron actuar en vivo con sus trajes brillantes conocen los éxitos del cuarteto: puede ser por haberlos bailado en fiestas y boliches o por el musical basado en sus canciones, "Mamma Mia!", que se estrenó en Londres en 1999 y llegó a la gran pantalla en 2008 con una exitosa película protagonizada por Meryl Streep y Pierce Brosnan. Precisamente este año se estrenará la segunda parte del filme.

Un poco de música disco, un poco de sentimentalismo, un poco de rock: todo eso es Abba, pero su éxito se debe sobre todo también a su capacidad de reconocer melodías pegadizas. El grupo vendió unos 380 millones de discos e incluso cuenta con un museo propio en Estocolmo, un privilegio con el que cuentan muy pocos grupos, como los Beatles.

Una gran familia. Durante sus diez años como grupo, Abba no fue sólo una banda musical, sino también una especie de gran familia. Fältskog y Ulvaeus eran matrimonio, al igual que Lyngstad y Andersson. Pero las parejas se rompieron, como también después el grupo. Cada uno reinició sus vidas, aunque se volvieron a poner de acuerdo para lanzar "Abba Gold" (1992), que fue el segundo álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido.

Desde entonces volvieron a estar juntos en muy contadas ocasiones. En 2004, el barbudo compositor del grupo, Ulvaeus, confesó que le habían ofrecido 1.000 millones de dólares para volver a juntarse, pero la respuesta había sido "no". Recién se dejaron ver juntos para el estreno de la película "Mamma Mia!", en 2008, y después hubo un acercamiento tras la inauguración de un restaurante en Estocolmo de Ulvaeus. En 2016 se lo vio a todo el grupo reunido en un tributo a los integrantes masculinos de Abba, y ahí fue la primera vez que volvieron a cantar una canción en conjunto.

Hace dos años Ulvaeus anunció el proyecto de "gira avatar", que ahora cristalizó en estas dos canciones nuevas. Se trata de un tour virtual en el que actúan los avatares de los artistas y que comenzará en 2019. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias de ayer, no parece muy probable que las versiones de carne y hueso vuelvan a cantar juntas.