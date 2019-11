El reencuentro cumbre de Aznar, Charly y Lebón

Todavía puede verse en las redes sociales de Pedro Aznar el reencuentro que tuvo con sus ex compañeros de Serú Girán, Charly García y David Lebón, a quienes invitó a su living para que escuchen la remasterización de "La Grasa de las Capitales" a 40 años de su lanzamiento. En esta reunión cumbre se los ve distendidos, a la espera y a la sorpresa de cómo quedaron las viejas canciones tras los arreglos digitales del máster de 1979 que llevó a cabo el propio Aznar. El disco saldrá en diciembre y la reconstrucción se realizó en el marco de la recuperación del catálogo del histórico sello Music Hall. "Es un honor y un placer aportar lo mejor de mí para que esa música se oiga hoy aún mejor que en el momento en que se publicó originalmente", dijo Aznar. Según David Lebón "40 años después suena increíble" y Charly García cantó "la grasa de las capitales / no se inunda más!". El video cuenta con más de 12 mil me gusta, 4500 compartidos en Facebook y fue grabado el 31 de octubre pasado. Siguen muy vigentes las canciones de aquel histórico disco, y deja la pregunta abierta: ¿se volverán a reunir?