El recuerdo de su película preferida: "Butch Cassidy"

En más de medio siglo de carrera, Robert Redford ha protagonizado clásicos de Hollywood como "La jauría humana", "Descalzos en el parque", "El gran Gatsby", "Todos los hombres del presidente", "El golpe", "Tal como éramos" y "Africa mía", entre otros. Sin embargo, puesto a elegir su película favorita, el actor y galán se inclinó por la inolvidable "Butch Cassidy & The Sundance Kid" (1969) . "Me gustaría ser recordado por todo el trabajo en televisión, en cine y en teatro. Y por mi labor medioambiental. Si tengo que elegir una película favorita en mi filmografía... Es una buena pregunta para alimentar mi ego, pero no pienso en esos términos. Disfruté de todas ellas. Igual reconozco que «Butch Cassidy...» me encantó. Fue una experiencia maravillosa. Interpreté un papel en el que me sentí cómodo y fue un placer trabajar con (el director) George Roy Hill. Fue entonces cuando Paul Newman y yo nos hicimos amigos, una amistad que duraría toda la vida. Adoro «Butch Cassidy» y podría decir lo mismo de «El golpe» (1973), uno de los mejores filmes de la historia del cine. Y todo el crédito se lo lleva Hill. El la ideó, pensó en la música, él fue todo. No la había visto en muchos años hasta que mi hija se empeñó en verla recientemente, y me volví a dar cuenta de lo buena que era", remarcó.