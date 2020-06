El recuerdo de Marcos Mundstock y Alberto Cortez

Entre las dedicatorias del álbum "Para la espera" figura Marcos Mundstock, el célebre fundador de Les Luthiers que falleció el 22 de abril pasado. La familia del creador y humorista no tiene constancia de una amistad o un contacto estrecho entre Mundstock y Silvio Rodríguez, pero su compañero de Les Luthiers Jorge Maronna recordó a Télam: "A Silvio lo conocimos en La Habana una de las dos veces que fuimos, que fue en el 85 y 86. Y en una de esas visitas un grupo de artistas nos invitaron a una reunión y allí estaba él. Me acuerdo que nosotros cantamos «Añoralgias» con sendas guitarras que había en el lugar", relató.

Otro artista argentino citado hace pocos días por el trovador cubano fue Alberto Cortez, quien falleció el año pasado. Cuando presentó en su blog la canción "Modo Frigio (tema soñado)", el músico explicó: "Hay canciones que sueño. Y cuando la estaba escribiendo me pareció que podía haber sido una canción de Alberto Cortez. Estuve esperando a verlo para mostrársela, pero no me dio tiempo, de pronto se había ido", contó. En la declaración abundó: "Esta me lo recordó porque es dramática. ¿Nunca viste a Alberto Cortez en escena? Fascinaba, se convertía en otra cosa, era un perfecto animal de escena. Yo quería verlo para decirle: «Coño, hice una canción como las tuyas», pero murió y no pude decírselo, no la pudo conocer. A lo mejor tampoco le gustaba. Eso también puede pasar", añadió.