El reclamo de Susana y el inédito recuerdo de "la bobe" de Suar

Adrián Suar conduce "El Host" un programa que se emite por Fox y que ya ha convocado a figuras importantes del país. Luego del turno de Mirtha Legrand, anoche fue el turno de Susana Giménez.

La conductora protagonizó un divertido sketch en el que le lleva el collar que supuestamente pertenecía a "la bobe", la abuela de Adrián, quien le agradece el gesto.

"Cuando yo empecé como modelo no tenía nada y ella me prestaba collares, pulseras, cadenas, de todo, después yo se lo devolvía. El otro día en casa apareció este collar y yo dije ha llegado el momento de que te lo entregue para tu familia otra vez", le dice Su.

"Ella te adoraba, ella siempre decía que eras la luz de sus ojos. Ella te ve y te cuida desde arriba, te juro", agregó.

susana suar

Inmediatamente, Susana empieza a hablarle de su boda con Milagros (Natalie Pérez), hasta que Suar le pide que no siga y le cuenta que ella lo abandonó en su luna de miel.

"Frená ahí, te tengo que meter un freno porque me separé, vino una persona de la que ella estaba enamorada y la vino a buscar en un helicóptero", le dice Suar.

Es entonces cuando la diva lo sorprende al reclamarle el regalo que le hizo para su boda, una plancha con la mejor tecnología. "Yo te había regalado una plancha, pero no una plancha cualquiera, una plancha con rociador, con vaporizador", le cuenta Su.

"Es increíble, en la vida nada pasa porque sí. ¿Podés creer que ayer se me rompió la plancha de mi casa? Yo digo, si vos no la usás, me la podrías dar, porque yo la pagué en 15 cuotas fijas, y después viste la promo de los bancos me hicieron el 25 por ciento más", le dice Susana con humor e ironía ante la sorpresa de Adrián.

Luego, la diva le dice que se va a disfrutar del spa del hotel y Suar le pide que se quede a pasar el día y a cenar por la noche. "Vengo con 15 amigos", le dice ella, generando la cara de sorpresa de Adrián.

"Te quiero, arriba, todo pasa en la vida amor, yo de eso sé mucho", le dice la diva con un guiño cómplice. "Tenés que recuperar tu humor, tus triunfos en la vida, mujeres ya vas a encontrar, hay muchas", agrega.

¿Si querés un día podemos ir a cenar, te paso a buscar y cenamos, armamos algo con un grupo de amigos?, le propone Adrián. "Pero me encanta, sí, por supuesto, llamame cuando quieras", concluyó la diva.