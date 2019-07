El reclamo económico de Yanina Screpante al Pocho Lavezzi

"Terminó bien, pero como siempre uno sabe con quién se pone de novia y no sabe de quién se separa. Me sorprendieron algunas actitudes, pero bueno…". Con esa frase Yanina Screpante graficó cómo fue la ruptura con el futbolista rosarino Ezequiel Lavezzi, tras ocho años de noviazgo.

Screpante, que acompañó al delantero en su carrera futbolística y vivió en diversos países, también reveló el pedido de una compensación económica por todos los años que compartió a su lado.

"Estás ocho años con una persona… No te hablo de una victimización y decir: «Dejé mi vida y todo por él». Porque a mí nadie me puso una pistola. Pero bueno, cuando te dicen: «Venite a vivir conmigo, va a ser así…». Eso te dicen y después no es", explicó Screpante, quien en este momento está viviendo en un departamento del Pocho Lavezzi porque ella no tiene su propia casa.

Embed

"Gracias a Dios acá en la Argentina la ley ampara a la mujer. Eso lleva tiempo. Yo quise hablar por las buenas y él también, pero no llegamos a un acuerdo. Yo no me voy a poner a discutir por plata con alguien con quien estuve ocho años. Que hablen otros, porque no está bueno… Tampoco está bueno que el otro no reconozca nada", manifestó.

“Yo no quiero millones, pero es público el dinero que él tiene. Entonces, cuando me junté con él le dije «dejame el departamento en el que estoy viviendo». Pero me dijo que no”, reveló.

Screpante dio a conocer detalles sobre su alejamiento del Pocho Lavezzi. Ante la pregunta de por qué se separaron, comentó: “Es heavy, pero no lo voy a decir. Lo decidimos porque no daba para más, era irremable. Él dice que está enamorado de mí pero después se comporta de manera que no entendés”.