El rating, esa medición temeraria que ya pasó a ser parte del pasado

El rating pasó a ser un elemento del pasado. Al menos, eso parece indicar después de que los dos canales líderes de Argentina ya decidieron dar un paso al costado con las mediciones minuto a minuto. Telefe, y posteriormente América, decidieron no pagar más el servicio de Ibope, por lo tanto sus productores no pueden acceder a la información. Y ahora, en declaraciones a Télam, es el director de producción de Pol-ka, Diego Andrasnik, quien también desestima el peso de Ibope y además reclama que en el futuro se incluyan al Gran Rosario, Córdoba y La Plata.

Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a minuto a la televisión argentina. Hasta ese entonces los productores de los canales debían esperar hasta la mañana del día siguiente para recibir la planilla final y saber cómo les había ido en materia de audiencia. Y si bien la experiencia en Chile no había sido buena, porque las emisoras decidieron no utilizar más esa herramienta de medición, aquí en nuestro país se hizo casi adictivo para todos los que deciden sobre los contenidos de los programas y hasta por el público en general, que suele buscar esos datos en Twitter.

Sin embargo ya hay un canal líder que eligió dejar de usar el minuto a minuto que brinda Kantar Ibope: Telefe. Si bien la empresa medidora seguirá informando sobre el rating de ese canal de manera online, la emisora de Viacom ya no paga por el servicio, con lo cual sus productores no pueden acceder a esa información.

"Continuamos trabajando juntos con Ibope, revisando las herramientas utilizadas actualmente y buscando nuevas herramientas para entender las audiencias en el nuevo contexto, apostando al largo plazo. Como parte de esa revisión, por el momento dejaremos de utilizar la herramienta del minuto a minuto en vivo", explicaron oficialmente desde la oficina de prensa de Telefe al portal Teleshow.De todas maneras el canal continúa adherido al "Overnight", la planilla diaria que informa sobre los ratings de todos los canales de aire, que mide de 6 AM a 2 AM y que hace cortes de bloques de 15 minutos, da los números finales de los programas, promedios por franjas horarias y el total del día, que se mide de 12 a 24. También brinda los promedios semanales y el acumulado del mes en curso.

La planilla diaria, a diferencia del minuto a minuto, solo da un promedio total del cable, y en todo caso segmentado por señales de noticias, deportivas y otras, pero no dice cuánto marcó cada canal de la TV paga, información que se vende por separado, y más detallado, a los interesados.

El director de Producción de Pol-ka, Diego Andrasnik, consideró que las mediciones de rating que realiza Ibope, deberán incluir en un futuro inmediato "un promedio del rating de la TV abierta y de cuanta gente mira esa tira en plataformas digitales y dispositivos digitales".

Estas declaraciones surgen en un año en el que el Ibope vuelve a estar cuestionado, tanto por Telefe y América que anunciaron no utilizarán más el minuto a minuto y exigieron modificaciones que incluyan a las plataformas y a los dispositivos, además de una urgente federalización de las mediciones. Andrasnik conversó con Télam sobre la postura de Pol-ka y el Trece.

—Telefé anuncia que no va a recurrir más al rating minuto a minuto. Y si lo usa va a ser para el vivo. ¿Cuál es la postura de El Trece?

—Es que básicamente se usa para eso. La ficción no utiliza el vivo.

—Pero las ficciones venían grabando con apenas una semana o diez días.

—Pero no por eso, no hay una especulación en ese sentido. Eso tiene que ver con un sistema bastante complejo que tiene que ver con los procesos de inversión y de puesta en marcha de los proyectos, no tiene que ver con la especulación. Las historias no las podés torcer. Son decisiones, uno puede tener todo escrito, producido y estrenado sin capacidad de reacción o puede jugar un poco más cerca para tener un margen. Pero no hay una especulación, nosotros nunca usamos el minuto a minuto para tomar ninguna decisión al interior de una ficción. Sí algún resultado, pero nunca tan específico como el minuto a minuto.

—¿Ibope debe cambiar el equipamiento con el que mide el rating y además federalizar las mediciones?

—El rating que nosotros consumimos es de Capital y Gran Buenos Aires pero hay en el resto de las provincias. El rating es una herramienta de negocios, más allá de que la pueda utilizar a la hora del comentario cualquiera es una herramienta para entender alguna cuestión comercial. En cierto sentido, el rating da cuenta de eso hasta ahora. Es cierto que la muestra probablemente haya que ampliarla y hay intenciones.

—¿Incluir al Gran Rosario, Gran Córdoba y La Plata?

—Claro, y de las plataformas que den cuenta de dónde vemos todos hoy la ficción. No es solamente en la tele: la vemos en la tablet, en los teléfonos, en YouTube y en las plataformas que cada uno tiene, en Flow o en multiplataformas. Eso tiene que dar cuenta de cómo le va a un programa en su conjunto.

—¿Se hace un rating sobre eso?

—Hay herramientas que están empezando a trabajar sobre eso y hay una intención, entiendo yo porque no estoy identificado porque no es mi área ni soy representante de Ibope, de que esto se empiece a computar. Por ejemplo, en el caso de "Simona", tenía una repercusión en redes, en el streaming del canal y en YouTube espectacular y eso completaba números muy importantes que no es menor. Eso comercialmente importa. Y además importa porque hace a la cosa. Nosotros hacemos productos para que sean vistos, no para que queden.