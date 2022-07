El radioteatro le da alma y voz al único viaje a Europa de Eva Perón

Hay viajes que son iniciáticos, otros son olvidables y están los que responden al oxímoron de “triste alegría”. Eva Perón hizo un único viaje a distintos países de Europa en el año 1947, representando a la Argentina en el convulsionado ambiente de posguerra al inicio de la primera presidencia de Perón. Y a partir del lunes, en versión radioteatro , se podrá escuchar por la web y en distintas plataformas de Radio Nacional una ficción basada en esa histórica misión oficial. Se trata de “Eva: el viaje del arco iris, radioteatro en 6 episodios”, que tiene un plus para Rosario, porque está escrita por el guionista local Marcelo Camaño, autor de los libros de los éxitos televisivos “Montecristo”, “Resistiré” y “Vidas robadas”. “Volver a las fuentes del relato es mágico, no hay con qué darle a esa posibilidad de volver a escuchar, de imaginar, de acompañar”, dijo Camaño en diálogo con La Capital.

—¿Por qué el título de “El viaje del arco iris?¿Hay algo de místico en este único viaje de Eva en 1947?

—Mística es toda Evita en sí misma. El título se lo conoció de esa manera por parte de la prensa, parecería que los primeros fueron los suizos. El embajador LLambi le armó a Eva una carpeta con recortes de diarios europeos sobre la gira y allí lo leyeron y quedó primero como un título de entrecasa y luego se fue levantando en distintas fuentes bibliográficas y académicas.

—Hacer radioteatro en formato podcast es una buena manera de convivencia entre lo tradicional y lo novedoso. ¿Es posible traer ese encanto de aquellas décadas de radioteatro a esta realidad de vértigo tecnológico?

—La idea no es aquello nostálgico o melancólico, sí es darle un nuevo impulso por la posibilidad que hoy nos entrega la tecnología. Todo se puede reproducir en sonidos. Entonces esa libertad genera que el presupuesto esté depositado en los libros y el elenco, porque las máquinas cuentan con una batería de efectos que generan que el espectador complete con su imaginación parte del relato. Y volver a las fuentes del relato es mágico, no hay con qué darle a esa posibilidad de volver a escuchar, de imaginar, de acompañar. Claro, si el personaje que lleva la trama te interesa. Acá habrá gente que como odia a Evita no lo escuchará. Pero aquellos que la aman tienen una nueva opción para repasar su historia.

—Para alguien tan experimentado como vos en escribir guiones de ficción ¿qué exigencia extra te generó o qué desafíos experimentaste al escribir para radioteatro?

—Hice radioteatros durante tres años en un ciclo que se llamó “Secretos Argentinos” en Radio Nacional que la administración macrista bajó de la página web de la radio sin ningún tipo de explicación. Eran casos políticos, policiales, biopics, sobre temas argentinos muy reconocidos. El género a mí me parece fascinante porque te apartás de toda la parafernalia de lo visual, que en ese caso es imprescindible. Acá no es así. Acá es la voz, la historia, los efectos de sonido, una excelente edición. La exigencia es la misma, documentarse como corresponde, tomar decisiones acertadas sobre el camino de la trama y generar ganchos de finales de capítulo.

—Eva Perón es un personaje que excede los colores partidarios. ¿Al escribir estos guiones pensaste en una Eva como figura popular, más cercana y con un mensaje revolucionario tan necesario en estos momentos tan duros políticamente?

—Lo que atraviesa Eva en esos días previos al viaje y en la gira en sí misma parecen calcados a los días de hoy. Eva no tiene “contreras” como decía ella, tiene depredadores. Creo que hoy tenemos depredadores que no comprenden al peronismo como rival o adversario si no profesan sus ideas, lo quieren destruir, borrarlo del mapa, como quisieron hacer con Eva y con todo a partir del 55. Eva tendió la mano a los más débiles y eso siempre tiene detractores y es comprensible.

—La voz de Mariú Fernández suena con una frescura y una ternura poco común, ¿cómo fue el proceso de elección de la voz de Eva?

—Mariú es una actriz que proviene de la comedia musical, canta como los dioses, tiene matices, lo que genera trabajar con facilidad. Y hay algo en su estilo de voz que se me hacía familiar con el de Evita. No digo que sea parecida ni mucho menos, pero me resonaba. Tiene una edad cercana y unas ganas de meterse en ese mundo que resultó contagioso. Mariú es la primera vez que hace ficción en radio. Parece que lo hubiera hecho toda la vida. Ahí ves una profesional.

camados.jpeg Marcelo Camaño es autor de los libros de destacadas ficciones de la televisión argentina, entre las que se destacan "Resistiré", "Montecristo" y "Vidas robadas".

—La idea de este proyecto es por esta situación puntual de los 70 años del fallecimiento de Eva Perón, o desde la producción tienen pensado hacer otros podcast de distintos momentos de la vida de Eva?

—No sobre Eva (bueno, nunca se sabe...) vamos a encarar otro sobre Leonardo Favio y vamos a preparar algunos otros sobre los 40 años de democracia para el año que viene. Los 70 años del fallecimiento es el evento congregador pero lo queríamos hacer desde un momento de esplendor de la vida política de Eva y esta gira -que tiene muchísimos ingredientes más que interesantes- era el tema ideal.

—¿Qué proyectos tenés en producción?

—Varios que están en distintos estadíos en las distintas plataformas. Dependemos de cómo avancen algunas negociaciones. Uno que quizás pronto se pueda definir por dónde se hará es una película sobre Mercedes Sosa, que ya tiene el guión terminado y los productores están buscando la financiación. Me encantaría decirte que hay algo próximo en los canales abiertos, pero no. No está pasando. Han decidido que la ficción se deposite en las plataformas. Me lo explican y me lo explican pero no lo comprendo. Entiendo el tema presupuestario, cómo no entenderlo. Pero en crisis anteriores siempre los canales generaron sus propias ficciones, a la crisis le sumás la migración del público a las plataformas y eso eclosiona en la manera tradicional de producir. Nos toca este cambio de paradigma que veremos hasta dónde escala.

—Te fuiste de Rosario y hace años que trabajás en un alto nivel de producción. ¿Podés contar cuál sería el sueño pendiente o cuál sería la serie, película o telenovela en la que te gustaría dejar tu sello como guionista?

—Uy, muchas. De todo aquello que está dando vuelta como acabo de decirte me gusta todo porque el cruce entre ficción e historia me genera mucho interés. Recién ahora las plataformas están empezando a leer ese tipo de proyectos provenientes desde nosotros. Pero los presupuestos son muy altos, la Argentina como fuente de usuarios no es de los primeros países a tener en cuenta y cuesta mucho defender ese tipo de productos. A veces ese sueño pendiente se hace realidad, a veces lo hace realidad otro colega que pudo dar en la tecla en cómo venderlo, a veces se hacen afuera. Lo importante es que podrán rechazar muchas cosas, pero no podrán barrernos la opción de seguir pensando opciones y presentarlas.

#A 70AñosDeLaMuerteDeEvaPerón