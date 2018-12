El que hacía la lenta de "Resistiré"

Arrancaba 2003 y Argentina todavía tenía las esquirlas de diciembre de 2001. Telefe estrenaba una telenovela con el título de "Resistiré" y era inevitable que el televidente se identificara con esa palabra, había que bancar el presente.



La tira de Telefe fue una bisagra en la televisión argentina, no porque abordara la crisis social ni mucho menos, sino porque planteó una historia oscura y de misterios, de la que emergía, claro está, el romance entre una joven Celeste Cid y el galán Pablo Echarri. Lo paradójico fue que el tema "Resistiré", archiescuchado a partir de allí, no llegó a calar tan hondo como otra cortina musical de esa tira, que cantaba un tipo con voz muy grave y en inglés.



Era "Down With My Baby" y siempre lo ponían en el momento más hot de los cruces de Cid-Echarri. Muchos esperaban las escenas calientes para escuchar ese tema, porque era irresistible. Lo mejor que pudo haber hecho Kevin Johansen fue despegarse de ese lugar cómodo que le propinó esta canción. Porque si bien le dio el puntapié inicial en su carrera, está lejos del peso específico, ideológico y conceptual de toda su obra.



Johansen aprovechó ese impulso de "Down With My Baby" y hasta lo sigue utilizando para darle un cambio de aire a sus shows. Pero hoy pasó a ser parte de su propio mestizaje artístico. En el cruce de géneros, donde entra la cumbia, el pop, el folclore y el world music, "Down With My Baby" quedó allá lejos y Kevin Johansen está cada vez más cerca.

¿Te gustó la nota?