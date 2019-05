"El punk hoy es construir, no destruir, esa es nuestra verdadera rebeldía"

Carajo regresa a Rosario el próximo sábado para presentar en Vorterix su nuevo y original trabajo, "Basado en hechos reales", en un show que será precedido por el grupo rosarino Pvlso. El flamante álbum es una mezcla entre libro y disco. "Se trata en realidad de un libro con códigos QR que permiten descargar las canciones incluso en una calidad mucho mayor a la de un CD", explicó Marcelo "Corvata" Corvalán, cantante y bajista del trío que ya lleva 19 años de carrera. El libro además contiene letras, textos y viñetas escritos por los integrantes de la banda.

El grupo define a "Basado en hechos reales" como un "libro documental fotográfico". Las 96 páginas del libro ilustran el proceso de creación, la dedicación, deseos, frustraciones y pensamientos de la banda, sumado a los códigos QR, que se escanean con la cámara de cualquier celular y llevarán al público a distintos contenidos audiovisuales.

El trío que se completa con el baterista Andrés Vilanova y el guitarrista Hernán "Tery" Langer trabajó en este nuevo material junto al productor Ale Vázquez. Las canciones fueron grabadas y mezcladas en el estudio Tricúspides, del barrio porteño de Villa Ortúzar, entre enero de 2018 y febrero de este año. Los invitados son el "Tordo" Mondello de Massacre, Ale Kurz de El Bordo, Coca Monte de Vetamadre y "Knario" Compiano de Plan 4.

"Basado en hechos reales" se trata del primer disco de Carajo con canciones nuevas en seis años después de "Frente a frente". La demora se debió a que justo en el medio el grupo cumplió una década y media y los músicos decidieron entonces hacer una gira que luego derivó en un documental que se editó en CD y DVD.

"Corvata" Corvalán charló con Télam sobre el nuevo disco y afirmó: "El punk hoy es construir, no destruir".

—¿Cuál es el rol de un artista frente a la realidad?

—Lo que nosotros buscamos es abrir un poco el interrogante, el paréntesis, y ver qué ves vos con esto. Quizás yo no te doy la respuesta pero te estoy abriendo el enigma. Date cuenta vos. Es una especie de advertencia: después no digas que no te avisamos o que no lo sabías, porque hay un montón de cosas hoy disfrazadas como buenas que no lo son. Siempre digo que el punk hoy es construir, no destruir. Antes era buscar y destruir, pero hoy esa es nuestra verdadera rebeldía y revolución. Salir del sistema de estar todo el día con el celu posteando likes en Instagram o en Facebook, a ver quién hace el meme más divertido. Ojo con eso porque nos chupa y nos está metiendo en una gran irrealidad y te estás perdiendo lo que está pasando al lado tuyo, adentro de tu casa, a tus familiares, tus padres, tus hijos y tus amigos. Nosotros tenemos la suerte de tener una banda de rock, de ver la realidad, de que la gente se te acerque y te cuente las cosas y ahí a veces despabilás. Ir a tal lugar de la Argentina, ver el barrio cómo es, el pibe cómo viene desde lo que piensa a cómo está vestido, o que se sorprenda porque pensaba que eras un ídolo inalcanzable y te tiene ahí hablando. Yo vivo la vida igual que vos: me levanto, me lavo los dientes, pago los impuestos y me cuesta lo mismo que a vos. La realidad es darte cuenta de eso y no perder la oportunidad de decirlo.

—Ahora estás más grande, ¿pero en algún momento en la etapa de A.N.I.M.A.L. o de Carajo sentiste la presión del público de escribir sobre algún tema en particular?

—No, nunca hizo falta, porque a nosotros siempre nos nació en alguna canción tocar esos temas, entonces la gente se sentía representada y decía "qué bueno que hablaron de eso, gracias". A mí como artista me tocó vivir un montón de cosas, me tocó estar cerca de comunidades aborígenes en comienzos de los 90 y hoy me toca estar en cada aniversario de la AMIA. A raíz de la canción que nos invitaron a hacer a muchos artistas el año pasado yo descubrí la historia de vida de una compañerita mía de la primaria que falleció en el atentado. Ahí me di cuenta que la tuve al lado y no sabía nada hasta ese día que estaba haciendo la canción. Eso me ligó directamente y ahora me siento parte de esa causa. ¿Cómo me pasó eso por al lado y nunca le di bola? Todo el tiempo uno está permeable a todas estas realidades y toda esta situación, entonces a veces es inevitable tirar unas palabras o unas líneas o un gesto, y aprovechar alguna canción para recordar esas cosas.