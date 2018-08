Elizabeth Vernaci anunció ayer el sorpresivo final de su programa "Black & Toc" por la FM porteña Radio con Vos. La Negra Vernaci arrancó su programa matutino diciendo al aire que las autoridades de la radio le habían pedido echar a su colega Humberto Tortonese y que, al negarse, ella dio fin a su ciclo.

El requerimiento de la salida de Tortonese del programa tenía como motivo, según Vernaci,la idea de reducir costos.

"Quiero que se junten todos, porque papá y mamá les tienen que decir algo. Papá y mamá se quieren mucho, ¿ok? Y como se quieren tanto, tanto, tanto, los echaron de la casa. Los dejaron sin casa. Hagamos el programa como si nada, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué digo? «¡Ay, no nos merecíamos eso!». Lamentablemente no hay lugar para todos. Esta vez nos tocó a nosotros, otra vez le tocará a otro. Esto es así, no hay mucho más para contar", inició el programa Vernaci.

"Vieron la oportunidad y dijeron «¿es tan necesario Humberto al aire?» Para mí sí", dijo y, fiel a su estilo frontal, añadió: "Lo lamento por mis compañeros porque de verdad vienen cagados a palazos. De ser echados de una radio (anterior) que ni siquiera les pagó la indemnización, vienen de una radio que nos debe plata. Se dice que hoy la radio no factura: loco dejémonos de joder". La Negra contó que aprovechando que su compañero Tortonese se había enfermado y salido del aire por unos días, los dueños de la emisora le plantearon sobre fines de la semana anterior continuar el programa sin él. "Ahí dije que nos íbamos los dos. En ese momento tuve la sensación que me habían puesto un revólver en la cabeza y yo había apretado el gatillo. Tenían dos cuerpos y no sabían qué hacer con ellos. El talento me lo llevo conmigo. Ojalá todos puedan decidir todo siempre", explicó.

"Dijimos siempre lo que quisimos. Nadie nos dijo lo que teníamos que decir. Tal vez con la salida de este programa entre más pauta publicitaria y más pauta del gobierno. Hoy hay más plata por callar que por hablar", expresó la conductora.

"Entiendo que la bandera libre hoy es "hagan lo que se les canta el culo" y, sí sos empresario, podés echar a cualquiera", explicó Vernaci, quien aseguró que los dueños de la emisora radial siempre cumplieron con los sueldos y los contratos.

"Para mi sí es necesario Humberto al aire porque es mi compañero, es mi coequiper, es mi amigo, es mi hermano y mi familia y si yo aceptaba que no esté Humberto mañana me iban a pedir la cabeza de Teresa (Donato), y después que me bajara el sueldo. Y así no se labura, yo no laburo así", dijo.

También señaló que "hay una decadencia, no de la radio sino empresarial. Cuando yo estoy en una radio genero dinero y por eso quiero llevarla yo y mis compañeros, porque los que la hacemos somos los que estamos al aire. Yo les agradezco infinitamente que me hayan dejado jugar porque la cancha es de ustedes, pero la pelota y los jugadores son míos".

Vernaci además expresó antes de continuar su programa junto con su equipo hasta las 13 que "ojalá muchos puedan decidir libremente, pero muchos están atados a un sueldo. Seguro, hoy en día no hay nada. Yo me los llevaría a todos. Pero no se puede. Así como nos reunimos en esta radio nos reuniremos en otra. No me propusieron otra cosa, no hubo ninguna contrapropuesta, cero... No hubo: «Che, ¿te parece si te bajamos la plata 100 pesos?». Nada. Me dijeron: «¿Lo echamos a Humberto?», esto es pan para hoy, hambre para mañana. Plata hay porque las mismas radios que deben sueldos siguen tomando gente. Quizás a esta radio ahora no entra, pero en unos años sí. A la una de la tarde nos vamos de acá y se terminó una etapa de mi vida. Ya está".

En el cierre del programa, el equipo de "Black & Toc" se despidió de la audiencia y de la emisora. En la vereda de los estudios de la radio, en el barrio Palermo, decenas de oyentes esperaban a la Negra Vernaci para saludarla.