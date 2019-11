El primer posteo de la China tras confirmar su separación de Vicuña

Tras confirmar su separación con Benjamín Vicuña, el primer posteo de Eugenia "la China" Suárez fue una foto junto a Magnolia, fruto de su amor con el actor chileno, en Miami, donde descansa junto a su otra hija Rufina.

"Recuerdo yo también las siestas en la playa arriba de mamá. La seguridad de sentir que nada malo puede pasar", escribió la artista junto a una foto donde se la ve a la pequeña dormida sobre su pecho.

Con las grabaciones de la tira concluidas, y mientras su ahora expareja continúa en Chile grabando la serie "Inés del alma mía" -basada en la novela homónima de la escritora Isabel Allende- la actriz descansa junto a sus hijas.

"Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar", había manifestado la China, dejando acaso la puerta abierta a una posible reconciliación.

Captura.JPG

"Lo adoro, es un padrazo y hay muchas cosas que tenemos que hablar. Me cuesta demostrar cuando estoy mal, siempre soy la que puede con todo y cuando tenés hijos no te queda otra que estar bien, pero fue todo muy hablado y fuimos muy maduros", destacó sobre su ex.

"Los dos hablamos, dijimos '¿qué está pasando? ¿qué hacemos con esto?', él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón, los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho", profundizó al respecto.

china.benjamin.jpg La China y Vicuña estarían separados hace ya un tiempo.

"Vengo de vacaciones con mis hijas, lo merecíamos. Fue un año de mucho trabajo y si bien lo disfruté, también hay cosas que me perdía, como un acto de Rufi porque ella está más grande y tiene más responsabilidades o tareas del colegio que me perdía o me olvidaba de hacer", se sinceró.

"Ahora, hay que volver a Buenos Aires y ver cómo sigue la vida", cerró y dijo que siempre apoyó el ritmo laboral de su ex: "Benja trabaja mucho y si tiene la posibilidad de hacer cosas en muchos países está perfecto. También tiene muchos hijos que mantener", concluyó.