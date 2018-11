Los estereotipos, la subrepresentación del colectivo trans o el acoso y los prejuicios que enfrentan las mujeres en la industria audiovisual fueron algunos de los temas que abordó el primer Foro de Perspectiva de Género del Festival de Cine de Mar del Plata, en el que participaron, entre otras, las actrices argentinas Calu Rivero y Muriel Santa Ana.

"Esta es la primera vez que una mujer dirige un festival clase A", apuntó su flamante directora, Cecilia Barrionuevo, en medio de los aplausos de la audiencia, entre la que se encontraban las actrices Mercedes Morán, Maite Lanata -que interpreta un personaje trans en la serie "100 días para enamorarse"- y María Alché, que ganó hace poco el premio Horizontes Latinos de San Sebastián por "Familia sumergida". "Sentí la responsabilidad de que mi paso por el festival generara algún cambio posible", explicó Barrionuevo.

En la primera de dos jornadas dedicadas a temas de género, cada una de las expositoras -entre las cuales también estaban la actriz trans brasileña Julia Katharine, la cineasta armenio-francesa Valerie Massadian y la filósofa argentina Esther Díaz- destacó algunos de los aspectos que creen que deben cambiar en la industria del entretenimiento y la sociedad en general.

Calu Rivero recordó sus inicios como actriz, a los 17 años. "Estaba hambrienta por interpretar personajes inteligentes, complejos, imperfectos pero reales, mujeres con cicatrices como las que había conocido. Pero cuando empecé a hacer castings me di cuenta de que los roles disponibles para las mujeres eran terribles", contó la protagonista de la telenovela "Dulce amor"."Un día empecé a sentir vergüenza de actuar esas escenas porque mis valores no me lo permitían", dijo la actriz, que se convirtió en una de las referentes del movimiento #MeToo en Argentina al denunciar haber sufrido acoso sexual por parte del actor Juan Darthés. "Ahora soy consciente de lo que quiero representar como mujer", aseguró.