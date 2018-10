El precio de la fama

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Keira Knightley confesó lo difícil que fue su vida de adolescente en el sentido de tener que lidiar con la prensa y la fama. A sus 33 años se convirtió en una de las actrices mejor pagadas, pero el proceso fue largo de que filmó la primera película de "Piratas del Caribe" a los 17. La británica dijo que luchaba por llegar a las abrumadoras demandas de la fama a una edad tan joven y como resultado de las presiones sufrió una crisis que terminó en ataques de pánico: "Tuve una crisis mental a los 22, así que me tomé un año libre y me diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático debido a todo eso", aseguró.

¿Te gustó la nota?