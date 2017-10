El pop australiano, de duelo

El músico George Young, pionero del rock y el pop australiano, autor de hits como "Love is in the Air" y productor de los primeros éxitos de AC/DC, murió a los 70 años, informó ayer la discográfica Alberts, aunque no se detallaron las causas de su deceso.

"Con gran tristeza Alberts tuvo conocimiento de la muerte de George Young. George fue un pionero que, junto a íntimos amigos como Harry Vanda y Ted Albert creó un nuevo sonido para la industria musical australiana. Se lo echará de menos", señalan.

Aunque había nacido en el Reino Unido, emigró junto a su familia a Australia, en donde formó el influyente grupo Easybeats, conocido por haber sentado las bases del pop-rock en ese país con éxitos como "Friday on my mind". Al disolverse la banda, en 1969, siguió su carrera como compositor junto a su compañero Harry Vanda, con quien creó el hit de 1977 para John Paul Young "Love is in the air".