El Polaco reveló que la música no es lo único que lo apasiona

El Polaco reveló que no sólo la música es lo que corre por sus venas. Además del teatro, el cantante aseguró que el objetivo para este año es terminar la secundaria para luego poder estudiar derecho.

"Voy a terminar el colegio en un bachillerato nocturno y después quiero meterme en Derecho. Le comenté a Fernando Burlando y me va a dar una mano, me va a ayudar", contó el artista.

Además, detalló: "Me gusta mucho la historia y no me molesta sentarme a estudiar. Me pesa no haber terminado la escuela, sobre todo por mis hijas. Lo único que quiero es darle un buen ejemplo a las nenas. Trabajo todos los días conmigo mismo para ser un buen padre".

El cantante creció en un contexto de extrema pobreza. Se crió en Villa Caraza y según sus palabras, se "cagó de hambre" cuando era chico. Ahora su presente es mucho más holgado, pero no tanto como algunos creen. Dice que no le sobra nada y todavía no pudo comprarse su propia casa."Me llevó muchos años poder empezar a ganar guita con mi profesión. No me desvivo por la plata porque no quiero ser el más rico del cementerio (...) Me rompo el traste y laburo todos los días sin parar", indicó.