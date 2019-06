El Polaco halagó a la Princesita, cantaron a dúo y subieron el rating

Entre Karina La Princesita y El Polaco pasaron muchas cosas, fueron pareja, tuvieron una hija, se separaron, se dejaron de hablar y ahora han recompuesto la relación, a tal punto que él fue a bailar el ritmo "Salsa de tres" al "Súper Bailando" en "ShowMatch".

"Somos familia, ella siempre fue linda pero está mucho más hermosa. Nunca tuvimos tanta conexión como ahora que estuvimos ensayando, antes era medio cortante el sistema. La verdad que me encanta verla sonreír, tiene una luz hermosa, me encantó", la halagó él apenas pisaron la pista.

"Yo sin querer cambiar el tema quiero agradecerte a vos y a la producción, a mí me sirvió. Hemos compartido momentos, nos hemos divertido los cuatro y sé que va a haber un cambio de ahora en más de verdad", afirmó ella, en sintonía con las palabras de su expareja, para luego comenzar con su performance.

Angel De Brito, con el voto secreto, encabezó la ronda de devoluciones. "Karina va a creciendo ritmo a ritmo y está disfrutando plenamente del programa. El Polaco no desentonó", afirmó.

"Me gustó la coreo, me pareció muy alegre. Cuidado, que no queden tiempos muertos entre truco y truco. Al Polaco lo vi muy bien, no perdió la pisada escénica", los elogió Pampita.

"Estás avanzando un montón. Más allá de que hubo suciedades en algunos trucos, me gustó. Fue un lindo momento", coincidió Florencia Peña.

"Me encanta que estén acá como familia", destacó por su parte Marcelo Polino, antes de darle paso al BAR, que mantuvo los 21 puntos que le había puesto el jurado.

Claro que, tratándose de dos figuras de la movida tropical como lo son ellos, no podían irse de la pista sin antes hacer un tema a dúo, y fue así como los artistas cantaron a capella "Figúrate tú", de Rodrigo.

"De verdad que si bien me costó estoy muy feliz de haber bailado con él, les agradezco la oportunidad, porque hemos aprendido para nuestra vida también", afirmó La Princesita.

"La verdad que siempre es un placer, gracias por tenerme en cuenta, les agradezco porque pasaron cosas muy hermosas para mí en esta pista, y siempre es un placer. Esto fue hermoso para nosotros, para nuestra familia, así que es algo nuevo, la verdad que la pasé bomba, nuestra hija, nuestra familia del otro lado. Y también dejar un mensaje, que aunque los padres estamos separados necesitamos tener una buena relación, llevarnos bien, por todo, por ellos, por nosotros y por todo", concluyó El Polaco.