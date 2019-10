"El poder de la banda es la música, no somos importantes, ella sí"

Shockenders vuelve con más fuerza que nunca de la mano de una mujer empoderada: La Música. "Nosotros no somos importantes, ella sí. Todo por La Música", dice así, con mayúsculas, Tato Vega, uno de los fundadores de Shocklenders. La banda rosarina regresa hoy, con nueva formación, desde las 23, en Fauna (Tucumán 1016) para presentar "Shocklenders al poder". Junto a Tato, voz líder, se suman Francisco Pesado (batería), Hernán Benegas (bajo), el experimentado y versatil tecladista Ricardo Vilaseca y la nueva integrante Sofía Pasquinelli. Tato Vega respondió 4 preguntas a Escenario sobre el show de hoy y dio sus sensaciones sobre el presente y el futuro de la banda.

—¿Cuál es el poder de este nuevo Shocklenders?

—El mismo de siempre, la música. Nosotros no somos importantes...ella sí. Todo por La Música.

—¿Cómo decidieron sumar a Sofía Pasquinelli y en qué cambió la banda a partir de su incorporación?

—Sofi tiene la conexión de elasticidad y electricidad que se adapta a la banda. Vive adentro del diapasón realmente. Es como un hada musical. Después que Pitu partió no creímos que seguiríamos, pero luego del homenaje que le hicimos quedó un lazo con Sofi. Lo que estamos viviendo hoy es la continuación de ese vínculo, que en realidad mantiene presente la llama musical que dejó Pitu.

—¿Qué proyectos tienen con esta nueva formación del grupo?

—Poder terminar este ciclo en armonía, escucharse sin cortar la inspiración del otro, que no nos importe mucho la perfección y poder gozarlo natural y fresco. Si se da todo eso, entonces hay evolución y la música nos premiará con regalos de inspiración. De otro modo será una frívola repetición de algo que morirá por transformarse en una rutina. Siempre fue y será esa la apuesta.

—¿Tienen previsto sacar un nuevo disco?

—Después de este viernes los astros nos guiarán en pos de lo desconocido. El domingo hay elecciones y más allá de todas las diferencias creo que todos queremos que no se hunda este hermoso barco llamado Argentina. Que gane el mejor y que nunca falte la música, el pan y el vino. Religiones hay muchas, pero Dios hay sólo uno, si no el sol no alumbraría a todos. Que viva la verdad y la libertad.

Pedro Squillaci