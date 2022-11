El pícaro gesto de Benjamín Vicuña a Camila Homs: "Me ponés colorada"

"Perdón, pero muy pulposo ese beso que te tiró Vicuña, con ruido", señaló el periodista, y Homs contó cuál es su vínculo: "Un divino es Benja. Todo bien, charlamos, lo conozco, pero no, no. Estoy acompañada". "Tiroteador terrible", insistió Riva Roy y Camila respondió entre risas: "Me hacés poner colorada".

¡EXCLUSIVO! Camila Homs habló sobre la aparición de Tini Stoessel en el recital de Coldplay

Cabe destacar que Vicuña lleva varios meses separado de Eli Sulichín, su última novia formal. Y aunque la primera versión que trascendió sostenía que la chica lo había dejado por la incompatibilidad de su vida con la del actor, que tiene cinco hijos y trabajo mucho, Karina Iavícoli expuso otra causa. "Benjamín es un caballero y por eso no le molesta que corra la versión de que ella fue quien lo dejó. Él vino al programa hace poco y se puso nervioso. En ningún momento negó la posibilidad de volver a ser padre y eso no sería un problema. Lo que a mí me cuentan es que en el último tiempo salía mucha información sobre él y que no podía descubrir desde donde salía", explicó la periodista.

Por su parte, Luli Fernández contó que el actor discutió a los gritos por teléfono con Sulichín y le reprochó que "nunca se esforzó" para vincularse con Bautista, Benicio y Beltrán, los varones que tuvo con Pampita, y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China. Sin embargo, el chileno se negó a dar más detalles de lo ocurrido.