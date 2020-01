Fabián Cubero participó en el programa “Divina comida”, donde le tocó el rol de anfitrión. Y mientras preparaba la cena para sus invitados, el exfutbolista tiró un palo que pareció destinado a su expareja Nicole Neumann.

"De plato principal, voy a preparar un lomo a la mostaza con champignon y papas. Este es uno de mis platos preferidos", dijo al principio Poroto, mientras mostraba en TV el paso a paso de su exquisitez.

Y enseguida, como para descontracturar la charla, sostuvo entre risas: "Se gana mucho con la cocina. En mi época de soltero, solía invitar (chicas) a mi casa y les cocinaba yo. Creo que tiene un agregado especial cocinar".

Mientras le daba los últimos al menú previsto para sus invitados, Cubero sorprendió con frases que dieron a entender que estuvieron destinadas a su ex.

"Con el fútbol se gana más. Pero con el fútbol y la cocina se gana más y mejor. Este menú siempre gusta. Hubo un caso en el que, obviamente, no gustó… Ya sabemos por qué, no hace falta aclarar porque hay gente que no le gusta la carne", concluyó en referencia a su ex, quien es vegetariana.