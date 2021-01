"Teníamos casi reservado un lugar para hacer un casamiento con fiesta en abril, pero en marzo pasó lo de la pandemia y no pudimos realizarlo. A fin de año se abrió una ventana porque habían bajado los casos y le dije a Karen que era el momento porque después se iba a complicar. Cuando faltaban 20 días para la boda nos enteramos que estaba embarazada", contó el periodista, que también confirmó que su mujer está de tres meses y el bebé nacerá a mediados de año.

"El año pasado, en lo personal, afianzamos mucho nuestra relación. Nos casamos y estábamos deseando a este hijo, que llegó a los dos meses de empezar a buscarlo. Estamos muy felices", expresó Duggan.

El medio elegido por el conductor de C5N para contarle al mundo su inminente paternidad fue Twitter. "Voy a ser papá. Ya arranqué con este libro. ¡Va muy bien!", escribió al subir una foto de la portada de un libro de pediatría.

"Empecé a leer libros sobre paternidad y estoy descubriendo que no se nada del tema, obviamente", dijo al ser consultado sobre cómo se prepara para la llegada del bebé.

"Karen es la mujer de mi vida. Conocerla me cambió hasta la forma de ver las cosas. Me hizo muy bien. Hace un par de años tal vez pensaba que nunca me iba a casar, pero ahora lo hago feliz y contento, y convencido de que es la mejor vida que puedo tener", había dicho Duggan tiempo atrás.